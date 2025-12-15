Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Salário médio em concursos federais chega a R$ 10.545 para nível superior

Levantamento do Gran Cursos revela que o salário médio em concursos federais para graduados chega a R$ 10.545. A escolaridade define a remuneração:...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/12/2025 às 18h02

A remuneração federal evidencia uma forte disparidade entre cargos e níveis de escolaridade. Um levantamento exclusivo do Gran Cursos revela onde estão as vagas mais vantajosas no serviço público.

A diferença entre os salários iniciais pode ultrapassar R$ 8 mil, dependendo do nível de escolaridade do candidato. O estudo considerou editais publicados até novembro deste ano e analisou a remuneração média paga no início de cada carreira.

Panorama por escolaridade

As vagas que exigem graduação representam a maior parte das oportunidades na esfera federal, com salário médio de R$ 10.545. A remuneração mais alta nesse grupo é para o cargo de procurador-geral da República, que aceita formação em qualquer área e oferece pagamento inicial de R$ 39.753,22, sem incluir benefícios. Em segundo lugar está o cargo de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com salário de R$ 37.765,55.

Além do salário inicial elevado, candidatos com graduação costumam receber bonificações por cursos formais concluídos ao longo da carreira — como especialização, mestrado e doutorado —, o que aumenta progressivamente a remuneração.

Para cargos técnicos, o salário médio é de R$ 4.191, e a maior remuneração identificada foi no concurso do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), para técnico de informática, com pagamento de R$ 8.386,19 e oferta de duas vagas imediatas.

Por fim, cargos de nível médio registraram remuneração média de R$ 2.729, impulsionada principalmente pelas carreiras militares. Um exemplo é o concurso da Escola Naval, que paga R$ 1.574,12 durante a formação. Na ponta oposta, o maior salário inicial para nível médio foi registrado no concurso de Fuzileiro Naval — músico militar, com R$ 5.871,54.

Ranking das cinco maiores remunerações em concursos federais

As cinco vagas com os maiores pagamentos iniciais na esfera federal são:

Procurador-Geral da República (MPF) – R$ 39.753,22 (graduação em qualquer área);
Juiz Federal Substituto (TRF 6) – R$ 37.765,55 (formação em Direito);
Auditor Federal de Controle Externo (TCU) – R$ 26.159,01 (graduação em qualquer área);
Juiz do Tribunal Marítimo – R$ 18.484,54 (graduação em qualquer área);
Analista Técnico (SUSEP) – R$ 18.033,52 (graduação em qualquer área);

Metodologia da pesquisa

O levantamento considerou editais federais publicados entre janeiro e novembro de 2025, com análise da remuneração inicial declarada oficialmente nos editais. Foram incluídos cargos de nível médio, técnico e superior, tanto civis quanto militares.

A média salarial foi calculada com base no valor bruto informado nos editais, padronizando remunerações iniciais para permitir comparação entre carreiras distintas. Quando o edital apresentava remuneração composta por múltiplas parcelas fixas, todas foram somadas. Benefícios variáveis, como auxílio-alimentação ou gratificações condicionadas ao desempenho, não foram considerados.

A lista completa dos editais considerados na pesquisa inclui:

  • Concurso CRC DF
  • Concurso CNEN
  • Concurso PMDF Oficial
  • Concurso AGEVAP Temporários
  • Concurso SUSEP
  • Concurso Fuzileiro Naval Sargento Músico
  • Concurso CapNav
  • Concurso Marinha Quadro Técnico
  • CREFONO 5
  • Concurso MPF Procurador
  • Concurso CPACN
  • Concurso Conab
  • Concursos FUB
  • Concurso Escola Naval
  • Concurso FCRB
  • Concurso TRT 2
  • Concurso Comando da Marinha
  • Concurso IME Oficiais
  • Concurso IME
  • Concurso TCU
  • Concurso Diplomata
  • Concurso IME
  • Concurso Delegado PF
  • Concurso ANPD
  • Concurso CAP
  • Concurso PF
  • Concurso CRBM 1
  • Concurso ITA
  • Concurso CFMV
  • Concurso IBC
  • Concurso CFS 2
  • Concurso UFLA
  • TRF 6 Juiz
  • UFRGS
  • UNIVASF
  • UFSJ
  • FIOCRUZ IFF
  • UFABC
  • Concurso CRB 5
  • Tribunal de Contas da União
  • Caixa
  • UNIPAMPA
  UNIPAMPA
  • Concurso Marinha SMV Oficiais


Os dados evidenciam que a remuneração no serviço público federal está diretamente ligada ao nível de escolaridade e ao tipo de carreira, com a maior parte das vagas no topo da pirâmide na área jurídica. Enquanto cargos de nível superior oferecem salários iniciais mais elevados e fortes perspectivas de progressão conforme a continuação dos estudos, outras vagas apresentam valores mais modestos.

