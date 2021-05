Nome: Valdir Peyrot

Idade: 61 anos

Data do óbito: Dia 20 de maio, às 16:30 hs no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Atos Fúnebres: Não haverá velório

Sepultamento: Será amanhã as 09:00 hs no Cemitério de Capoeira Grande – Barra do Guarita