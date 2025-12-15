Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto social estimula autonomia financeira de mulheres no Rio

Instituto da Providência já impactou mais de 1,7 mil mulheres

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/12/2025 às 09h32

Oferecer capacitação profissional com mentoria especializada e noções de mercado integradas à realidade socioemocional é o caminho que o Instituto da Providência adotou para auxiliar mulheres a transformarem sua realidade por meio do empreendedorismo. O projeto Mulher Potência Empreendedora oferece cursos de formação profissional nos setores de gastronomia, moda e beleza para mulheres na zona oeste do Rio de Janeiro.

Oportunidade

Uma das beneficiadas pelo projeto é Bruna Mariano (a quarta da esquerda para a direita na foto principal), que morava de favor na casa da irmã e não tinha renda própria. Ela conheceu o Instituto da Providência por meio de uma assistente social e se inscreveu mesmo sem saber no que queria trabalhar. Hoje, Bruna tem seu próprio salão de tranças, é instrutora na área e conseguiu comprar uma casa.

“Hoje posso dizer que a menina que chegou ao instituto foi acolhida e, com a força e tudo que eles me ensinaram, viveu a virada de chave da vida. Tudo que conquistei foi através do instituto e das pessoas que fazem esse projeto maravilhoso se tornar real, nos mostrando que podemos sair do nada, ser alguém e conquistar nosso espaço no mundo”, diz Bruna.

Outra empreendedora, Cristina Gomes conta que a capacitação profissional em moda foi o que tirou sua família de uma situação financeira delicada, e deu a ela a oportunidade de criar a própria marca de bolsas e acessórios sustentáveis . Com o marido desempregado e dois filhos, a única renda da casa vinha de programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família.

“Enfrento alguns desafios por ser mulher e mãe, nunca deixei de empreender. Toda minha renda familiar vem do que faço, jamais terei como pagar o Instituto da Providência pela mão amiga”, destaca Cristina.

O público-alvo dos cursos são mulheres com renda familiar per capita com indicador abaixo da linha da pobreza extrema, com idades entre 18 a 60 anos e residentes de áreas de vulnerabilidade social.

Desde 2022, mais de 1,7 mil mulheres foram impactadas pela iniciativa, que oferece, junto com a formação, um capital semente de R$ 1,5 mil para fortalecer os empreendimentos .

Estrutura familiar

Segundo uma análise dos dados de 2024 feita pelo instituto, 80% das beneficiárias são chefes de família, 76% têm mais de 30 anos, 79% são negras ou pardas e 54% não concluíram o ensino médio. Até agora, o projeto já gerou 684 novos negócios e concedeu 364 recursos para capital de giro.

“O projeto Mulher Potência Empreendedora nasce de um conhecimento de muitos anos de trabalho com esse público. No momento que a gente entende qual é o papel da mulher na sociedade, sabe? Enquanto chefe de família, enquanto responsável”, conta a diretora executiva do Instituto da Providência, Maria Garibaldi.

Ela aponta que o estigma social dificulta a inserção de mulheres no mercado de trabalho, e reforça o papel do projeto em todas as fases, buscando não só a preparação técnica do ofício, mas também o suporte social na reconstrução da autoestima.

“A vulnerabilidade não é só financeira. Ela é uma vulnerabilidade de segurança no território. Ela é uma vulnerabilidade de segurança, muitas vezes, em casa. A gente lida com mulheres que sofrem violência doméstica. A gente lida com mulheres que não geram renda. E a autonomia financeira empodera a mulher”, finaliza Maria Garibaldi.

*Estagiária sob supervisão de Tâmara Freire

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 22 horas

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 dias

Segunda parcela do décimo terceiro deve ser depositada até dia 19

Segundo Dieese, salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 dias

Segunda parcela do décimo terceiro deve ser depositada até esta sexta

Segundo Dieese, salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia
Economia Há 3 dias

Axi Conquista Dois Prêmios da Finance Magnates 2025

Corretora homenageada como “Corretora Mais Inovadora” e “Corretora de Melhor Execução”

 Imagem de 8photo no Freepik
Economia Há 3 dias

Brasileiros ampliam participação em produtos financeiros

Cerca de 37% da população brasileira investe em produtos financeiros, em contraste com 31% em 2021. A diversificação nas aplicações soma 17%, enqua...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 28°
29° Sensação
3.23 km/h Vento
69% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Brasil e América Latina avançam como polo de megaprojetos
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova proibição de usucapião por marido agressor quando mulher fugir de violência
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e capota na RSC-472 em Ivagaci, Boa Vista do Buricá
Receita Estadual Há 19 minutos

Governo do Estado estabelece obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para produtores rurais a partir de 5 de janeiro
violência Há 37 minutos

Homem é preso após ameaçar mulheres com relho de aço

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,64%
Euro
R$ 6,33 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,593,47 -0,77%
Ibovespa
161,878,20 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias