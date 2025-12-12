Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Setor de serviços cresce 0,3% em outubro, nono mês seguido de alta

Desempenho foi impulsionado por transportes e TI

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 11h04
Setor de serviços cresce 0,3% em outubro, nono mês seguido de alta
© Tânia Rego/Agência Brasil

O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% em outubro na comparação com setembro. Esse desempenho representa a nona alta seguida.

A sequência de crescimento iniciada em fevereiro significa avanço acumulado de 3,7% e faz o setor ampliar o nível mais alto de atividade já registrado . Fica também 20,1% acima do patamar pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com os nove meses de crescimentos consecutivos, 2025 supera a marca de oito meses seguidos compreendida entre fevereiro e setembro de 2022 . Naquele período, no entanto, a expansão acumulada era de 5,6%. A série do IBGE traz dados desde janeiro de 2011.

O desempenho de outubro de 2025 mostra alta de 2,2% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado de 12 meses, o setor apresenta expansão de 2,8% (no período terminado em setembro era 3,1%).

Veja o comportamento do setor no ano :

Jan: -0,4%

Fev: 0,8%

Mar: 0,4%

Abr: 0,3%

Mai: 0,2%

Jun: 0,4%

Jul: 0,3%

Ago: 0,2%

Set: 0,7%

Out: 0,3%

Grandes setores

Os cinco grandes setores apresentaram crescimento na passagem de setembro para outubro:

Serviços prestados às famílias: 0,1%

Informação e comunicação: 0,3%

Serviços profissionais e administrativos: 0,1%

Transportes, armazenagem e correio: 1%

Outros serviços: 0,5%

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destaca que o transporte aéreo e o rodoviário de cargas foram protagonistas.

“O aéreo tem crescido por conta do maior número de passageiros transportados, o que se reflete em maiores receitas para as companhias aéreas”, cita.

“O aumento das receitas das empresas de transporte rodoviário de cargas cresce, em grande medida, por causa dos fretes realizados para o escoamento da produção agrícola, que terá safra recorde neste ano, e de entregas oriundas do comércio eletrônico”, completa.

Os transportes e armazenagens têm peso de 36,40% no total dos serviços do país.

O segundo maior impulso de crescimento ficou com o setor de informação e comunicação. Lobo lembra que as atividades de tecnologia da informação (TI) têm sido bastante demandadas depois da pandemia por causa da necessidade de digitalização das empresas.

Turismo

A Pesquisa Mensal de Serviços traz ainda o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), que cresceu 0,8% em outubro, na comparação com o mês anterior. Em 12 meses, a alta é de 6% (no período terminado em setembro era 6,7%).

Esses resultados deixam as atividades de turismo 12,7% acima do patamar pré-pandemia e 1% abaixo do maior nível já alcançado, em dezembro de 2024.

O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens e transporte aéreo de passageiros.

São divulgadas informações de 17 unidades da federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Conjuntura

A Pesquisa Mensal de Serviços é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto revelou que a indústria apresentou variação positiva de 0,1% em outubro e o comércio cresceu 0,5% na comparação com setembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 3 horas

Anac aprova venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão

Leilão está agendado para 30 de março de 2026

 © Marcello Casal/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta sexta-feira

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

 (Foto: Portela Online)
Tenente Portela Há 4 horas

Tenente Portela: Poder Judiciário distribui R$ 160 mil a entidades da região

Ao todo, R$ 160 mil foram distribuídos entre 11 instituições da região, após análise de projetos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 16 horas

Ministro dos Transportes prevê 14 leilões rodoviários no país em 2026

Segundo Renan Filho, devem ser realizados oito leilões de ferrovias

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Passageiros de Congonhas relatam cansaço e falta de suporte de aéreas

Cancelamento de voos causa revolta

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
21° Sensação
2.2 km/h Vento
69% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 16 minutos

Celular Seguro passa a bloquear também aparelhos sem o app instalado
Educação Há 16 minutos

Resultados da Prova Nacional Docente 2025 serão divulgados hoje
Saúde Há 16 minutos

Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar
Geral Há 29 minutos

Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho
Geral Há 29 minutos

Após cancelamentos, Aeroporto de Congonhas opera normalmente hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,33%
Euro
R$ 6,32 -0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,310,73 -0,70%
Ibovespa
160,999,48 pts 1.14%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias