Cade aprova fusão entre Petz e Cobasi com restrições

Nova rede terá de vender 26 lojas no estado de São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 17h03
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira (10), com restrições, a fusão entre as lojas de produtos para animais de estimação Petz e Cobasi. A decisão dará origem à maior rede de produtos e serviços para animais de estimação do país e uma das maiores da América Latina.

Para que a operação seja concluída, as empresas terão de vender 26 lojas no estado de São Paulo, a maioria na capital paulista. Segundo fatos relevantes divulgados pelas duas empresas, as unidades a serem vendidas representam cerca de 3,3% do faturamento da companhia combinada nos últimos 12 meses. Juntas, as duas redes somam atualmente 515 lojas — 264 da Petz e 251 da Cobasi.

Restrição

O relator do caso, conselheiro José Levi Mello do Amaral, afirmou que a venda concentrada de lojas em São Paulo permite um “reforço competitivo” na praça mais sensível à concentração. O acordo aprovado também inclui remédios comportamentais, como limites a cláusulas de exclusividade, que não foram detalhados publicamente.

Única a divergir parcialmente do voto do relator, a conselheira Camila Cabral Pires Alves disse não ter segurança em relação à escolha das lojas indicadas para venda. Em seu voto, ela alertou que “mesmo após o remédio, continuaremos tendo uma quantidade relevante de mercados com problemas”.

O presidente do Cade, Gustavo Augusto Freitas de Lima, destacou que a robustez do acordo está relacionada ao interesse de potenciais compradores — entre eles a Petlove, que se manifestou formalmente no processo. “Se vai dar certo ou não é o que vamos medir e monitorar”, afirmou.

Resistência de concorrentes

A rival Petlove foi o principal agente contrário à fusão. A empresa, que atua majoritariamente no comércio eletrônico, mas tem lojas físicas no Sul e no Sudeste, afirmou ao Cade que a combinação Petz–Cobasi criaria um grupo “30 vezes maior que o terceiro colocado” do setor e representaria prejuízos à concorrência.

Para a Petlove, a venda de até 28 lojas seria um remédio “claramente inefetivo”. O conselho, no entanto, rejeitou o argumento, afirmando que o pacote de desinvestimentos e compromissos comportamentais é suficiente.

Na defesa no processo, a Petz e a Cobasi argumentaram que a concorrência deve ser analisada considerando também o ambiente digital, dado que consumidores comparam preços entre lojas físicas e online.

Gigante de R$ 7 bilhões

Com a fusão, a nova companhia terá faturamento anual de cerca de R$ 7 bilhões e responderá por aproximadamente 40% do mercado pet brasileiro, que movimenta R$ 80 bilhões anualmente, segundo dados apresentados ao Cade. A economia de custos gerada pelas sinergias deve atingir R$ 330 milhões.

Pelo acordo societário, os acionistas da Cobasi ficarão com 47,4% da nova empresa, enquanto os da Petz terão 52,6% da participação e ainda receberão R$ 400 milhões, dos quais R$ 130 milhões via dividendos (parcela de lucros distribuídas aos acionistas).

Histórico da operação

A fusão havia sido aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Cade em junho, mas a decisão foi revista após recurso da Petlove. A diretoria de estudos econômicos da autarquia alertou que, sem remédios, a operação poderia elevar preços em até 15% em mercados onde Petz e Cobasi são líderes.

Durante o julgamento, o conselheiro Carlos Jacques Vieira Gomes cobrou regras claras e isonômicas para a venda das lojas, caso haja mais de um comprador interessado.

Estrutura das empresas

Fundada em 2002, a Petz tem 7 mil funcionários e 264 lojas em 23 estados e no Distrito Federal. Com receita líquida de R$ 3,3 bilhões em 2024, a companhia também opera 112 clínicas e 15 hospitais para animais. A empresa também opera as marcas Seres, Adote Petz, Cansei de Ser Gato, Cão Cidadão, Zee.Dog, entre outras.

Criada em 1985, a Cobasi também tem 7 mil funcionários e opera 251 lojas em 94 cidades. No ano passado, a companhia faturou R$ 3,2 bilhões. Além da marca Cobasi, a empresa opera as marcas Mundo Pet e Pet Anjo.

Promessa de vigilância

Na decisão, o Cade informou que permanecerá vigilante e acompanhará de perto o cumprimento das exigências e o impacto da fusão sobre preços, diversidade de produtos e a entrada de novos concorrentes.

Com a aprovação, Petz e Cobasi passam a operar mais de 480 lojas em quase 20 estados, além de plataformas digitais e serviços veterinários — consolidando a maior estrutura do varejo pet no país.

