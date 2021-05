Empresa Gaúcha de Rodovias contará com tecnologia para coibir isenção indevida em pedágios

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, começou nesta semana um projeto-piloto que utilizará a tecnologia de leitura de placas para garantir a precisão na cobrança de pedágio nas estradas estaduais. A meta é identificar os motoristas que usam de forma indevida a isenção das tarifas e aplicá-la a todos os que se encaixam nos critérios.

Em um primeiro momento, os técnicos da EGR farão um pente-fino na lista de veículos isentos para retirar os que não correspondem ao perfil exigido. Após, será realizado um recadastramento com a finalidade de atualizar os dados. A previsão é de que essa etapa seja concluída até o fim do semestre.

"Nosso objetivo é identificar inconsistências e possíveis ilegalidades no cadastro de isentados e, com isso, ampliar a arrecadação", detalha o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen. "A tecnologia, além de melhorar o monitoramento e a conferência, ajudará na fluidez da passagem."



A nova lista servirá de parâmetro para a atuação de leitores óticos de placas nas 14 praças administradas pela empresa pública. Com os dispositivos, conhecidos como OCRs (sigla de Optical Character Recognition, em inglês), a liberação da cancela será automática, assim que o veículo isento for identificado na chegada à cabine.

"É uma solução moderna para garantir a cobrança justa e a correta aplicação dos recursos públicos para a melhoria de nossas estradas", reforça o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Evitamos, dessa forma, que a manutenção e a recuperação da malha viária sejam prejudicadas com a falta de recursos, o que é fundamental para a segurança viária."

O pedágio da ERS-040, em Viamão, será o primeiro a contar com os dispositivos leitores de placas. A estimativa é que os equipamentos comecem a funcionar durante o segundo semestre. A EGR pretende estender a tecnologia às demais praças de pedágio sob sua responsabilidade.