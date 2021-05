Comissão de Agricultura discute abastecimento de grãos para o setor de carnes

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados discute nesta sexta-feira (21) as dificuldades de abastecimento de milho e soja e os seus impactos para o setor de criação de animais.

“Com os custos de produção aumentando e a perspectiva de falta de grãos, já identificamos problemas para a manutenção das agroindústrias produtoras de frango, suínos e ovos”, alertou o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), que pediu a realização da audiência pública.

O parlamentar lembra que, em abril, o Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) suspendeu novamente a alíquota do imposto de importação aplicado às importações de milho, soja, óleo de soja e farelo de soja. A medida vale até 31 de dezembro de 2021.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto:

- um representante do Ministério da Agricultura;

- um representante da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA);

- o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV), José Eduardo dos Santos; e

- o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir Luís Folador.

A audiência será realizada a partir das 9 horas, no plenário 6.