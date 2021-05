Comissão debate operação que resultou em 28 mortes no Jacarezinho

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discute nesta sexta-feira (21) a operação policial realizada no início do mês no Jacarezinho, no Rio de Janeiro (RJ). A operação foi a mais letal da história do estado, deixando 28 mortos após intenso tiroteio.

“É inadmissível uma operação policial resultar em 28 mortes. Precisamos de uma investigação independente e a criação de uma comissão externa para acompanhar o caso”, cobra a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), que propôs a realização do debate.

Petrone lembra que a operação vai na contramão da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, desde junho do ano passado, suspendeu operações em favelas durante a pandemia. "A decisão permite ações apenas em 'hipóteses absolutamente excepcionais', com o Ministério Público sendo avisado", ressalta a deputada.

Alguns dias depois da operação no Jacarezinho, o Ministério Público do Rio, que tem a atribuição de fazer o controle externo das atividades policiais, anunciou a formação de uma força-tarefa para apurar as mortes.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

o secretário de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, Allan Turnowski;

o representante da Associação de Moradores do Jacarezinho Mattheus Gonçalves;

o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Oliveira Mattos de Souza;

um representante da Anistia Internacional;

um representante do projeto “Defensoria em Ação nas Favelas” da

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro;

um representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem

dos Advogados do Brasil;

um representante do Ministério Público Federal.

A audiência será realizada no plenário 1 a partir das 9 horas. Os interessados poderão acompanhar o debate pelo portal e-Democracia, inclusive enviando perguntas aos convidados.