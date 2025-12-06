Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Livro apresenta textos de crianças palestinas afetadas pela guerra

Lucro da venda vai para instituto de educação na Cisjordânia e Gaza

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/12/2025 às 10h17

Escrito por crianças palestinas, o livro Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos traz artigos e ilustrações produzidos dentro de oficinas em diversos territórios da Palestina.

“O objetivo deste projeto é sensibilizar as infâncias e juventudes no Brasil para a situação palestina, criando solidariedade, empatia, questionamento e consciência”, escreveu, em nota, o coletivo Editoras Pela Palestina.

O livro já está à venda no Brasil e todo o lucro obtido será revertido ao Instituto Tamer, que realiza atividades ligadas à educação e cultura na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A versão brasileira pode ser adquirida exclusivamente no site Palavras .

O processo de criação de Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos contou com apoio do escritor palestino Hani al-Salmi e com a artista Hana Ahmad, que conduziram mais de 80 crianças a refletir, dialogar e escrever suas experiências profundas e íntimas.

Os textos foram compartilhados com outras crianças em Jerusalém e Hebron, o que permite o contato de diversas regiões da Palestina, algo difícil de acontecer em meio aos bloqueios de acesso promovidos por Israel.

A ideia do projeto é mostrar a vivência das crianças palestinas, contadas por elas mesmas. A diretora editorial da Tabla, Laura Di Pietro, aponta que é muito importante ouvir as vozes palestinas.

“Só quem está ali pode dizer ou saber o que profundamente acontece, [...] como é o dia a dia. Esse livro traz as vozes das crianças, dos organizadores que trabalham com essas crianças. Gaza sempre foi atacada, violada, guerreada. Está mais do que na hora de escutar os palestinos em todas as suas manifestações,” explica.

A Tabla é uma editora especializada em publicações de livros árabes

Série

Não Vou Escrever Poesia e Outros Textos , é o terceiro da série Crianças do Mar e das Laranjas , que conta com os volumes Lembranças das Crianças do Mar , publicado em 2014, e O que Aconteceu com o Eid? , de 2022. A série busca capturar as experiências das crianças com a violência e com a guerra.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Mobilização nacional foi convocada após crimes recentes
Direitos Humanos Há 1 dia

Saiba mais sobre autocuratela e testamento vital

Planejamento sucessório permite organização patrimonial após a morte
Direitos Humanos Há 2 dias

DPU afirma que consulta prévia não se aplica a indígenas isolados

Conclusão consta em nota técnica publicada pelo órgão

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Quase 20% da população de favelas vivem em vias onde não passam carros

Apenas 62% moram em ruas com capacidade para ônibus e caminhão

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Dois em cada três habitantes de favela moram em vias sem árvores

Fora das comunidades, condição recua para 31%

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias