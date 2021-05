Comissão debate recuperação econômica das famílias

Audiência vai discutir ações estruturais para recuperar as famílias diante da crise - (Foto: João Reis/Governo do Mato Grosso)

A Comissão de Seguridade Social e Família realiza audiência pública nesta quinta-feira (20) com o tema: "Família e Desenvolvimento Social", com foco nos temas trabalho e tributação da família.

O debate será no plenário 7, às 14 horas e poderá ser acompanhado de forma interativa.

Foram convidados para o encontro:

- o professor Heleno Taveira Torres, da Universidade de São Paulo (USP);

- o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente (Senado Federa), Felipe Salto;

- a representante do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Lorreine Messias;

- o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Júnior; e

- o representante da Associação de Desenvolvimento da Família (ADEF), Rodolfo Canonico.

Desigualdade e pandemia

A audiência foi proposta pelo deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ). Segundo ele, a pandemia de Covid-19 ressaltou as desigualdades sociais a mostrou a necessidade de se promover ações estruturais permanentes que subsidiem a recuperação econômica das famílias e cumpram com o dever do Estado de promover a tutela às famílias.

"É oportuno também avaliar as consequências da pandemia para a renda das famílias, isto é, seu impacto na renda do trabalho, a inflação efetiva percebida nos domicílios e as consequências para a desigualdade social", observou o deputado.