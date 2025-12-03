Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Davi Alcolumbre confirma a votação da LDO nesta quinta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional para esta quinta-feira (4), às 11h. O únic...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/12/2025 às 20h12
Davi Alcolumbre confirma a votação da LDO nesta quinta-feira
kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional para esta quinta-feira (4), às 11h. O único item da pauta será o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 ( PLN 2/25 ).

De acordo com Alcolumbre, ele e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), têm se articulado com integrantes da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e com os líderes partidários na tentativa de ajustar o andamento da proposta e do projeto de Lei Orçamentária de 2026 (PLN 15/25).

