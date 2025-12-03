Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que facilita permissão para construção de barragens para irrigação

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/12/2025 às 19h23
Comissão aprova projeto que facilita permissão para construção de barragens para irrigação
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que classifica como de utilidade pública as obras de construção de barragens para irrigação, represas e todos os sistemas de captação de água vinculados a atividades agrossilvipastoris (prática que combina florestas com agricultura e pecuária).

O projeto altera a Lei da Mata Atlântica , que trata da utilização e proteção do bioma; a lei que instituiu a Política Nacional de Irrigação ; e o Código Florestal . Atualmente, a Política Nacional de Irrigação já trata do tema: para ser classificada como de utilidade pública, a obra depende da declaração formal do poder público federal de que elas são essenciais para o desenvolvimento social e econômico. O projeto em questão retira essa exigência.

Na prática, o projeto permite a ampliação dos casos em que até mesmo a vegetação primária na Mata Atlântica poderia ser cortada para represar rios ou desviar recursos hídricos para uso em agricultura, pecuária ou silvicultura.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Zucco (PL-RS) ao Projeto de Lei 1765/22 , do deputado Diego Andrade (PSD-MG). A alteração feita pelo relator foi deixar a questão expressa também no Código Florestal.

Segundo Zucco, negar a utilidade pública de uma barragem para irrigação é querer prejudicar o setor rural brasileiro com base em argumentos que fogem à realidade e desconsideram a importância do setor para o sustento alimentar e econômico da nação. "Não há dúvidas de que a produção de alimentos e a adequada gestão de nossos recursos hídricos são de interesse público. E não há dúvidas de que a água representa fonte de vida, sendo essencial a nós e à nossa agricultura", afirmou.

Próximos passos
Já aprovado pela Comissão de Minas e Energia, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois pelo Plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arquivo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 minutos

Conselho de Ética abre dois processos disciplinares contra o deputado André Janones

Na mesma reunião, foram arquivadas representações contra Lindbergh Farias e Guilherme Boulos

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 30 minutos

Tributação alta e falta de acesso a dermatologistas agravam cenário do câncer de pele no Brasil

Em seminário, médicos apontam que protetor solar compromete 18% da renda de famílias pobres e cobram isenção fiscal

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 30 minutos

Especialistas cobram cumprimento da Lei dos 60 Dias para reduzir mortes por câncer de pele

Em seminário na Câmara, médicos e deputados alertam que burocracia no SUS agrava casos que poderiam ser curados com cirurgias simples

 kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 60 minutos

Davi Alcolumbre confirma a votação da LDO nesta quinta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional para esta quinta-feira (4), às 11h. O únic...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova permissão para escola e faculdade públicas terem Bíblia na biblioteca

Pojeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Conselho de Ética abre dois processos disciplinares contra o deputado André Janones
Saúde Há 12 minutos

Beneficiárias recebem mensagens sobre retirada de absorventes no SUS
Política Há 12 minutos

Alerj deve decidir sobre prisão de Bacellar nos próximos dias
Câmara Há 28 minutos

Tributação alta e falta de acesso a dermatologistas agravam cenário do câncer de pele no Brasil
Câmara Há 28 minutos

Especialistas cobram cumprimento da Lei dos 60 Dias para reduzir mortes por câncer de pele

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,19 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,869,02 +0,24%
Ibovespa
161,755,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias