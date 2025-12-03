Reajuste de até 32% na conta de luz no Amapá é alvo de críticas de Lucas Barreto

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o aumento em até 32% das contas de luz no Amapá. O parlamentar questionou a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de reajustar a tarifa anual da CEA Equatorial Energia. O reajuste foi publicado em setembro e passa a vigorar a partir de 13 de dezembro.

— Justamente agora que reduziram a bandeira, diminuiu para bandeira amarela, ou seja, quando ia ter um desconto, eles querem aumentar 32%. (...) Trata-se de uma tentativa de reajuste absolutamente desproporcional, inaceitável e incompatível com a realidade econômica do nosso estado. Mais grave ainda, o Amapá é um estado produtor, que gera e exporta energia para todo o Brasil, e paradoxalmente os amapaenses pagam as tarifas mais elevadas do Brasil — afirmou.

Segundo Lucas Barreto, “a conta de luz está sacrificando o bem estar social das famílias de baixa renda”. O senador afirmou que o aumento de tarifas é “irracional” e “cruel”.

— O Amapá precisa ser respeitado enquanto estado federado, pois nossa população, há décadas, enfrenta baixa qualidade de serviços de energia, prejuízo com apagões, descontinuidade e, ainda assim, continuamos pagando as contas de luz mais altas do Brasil.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Patrícia Oliveira