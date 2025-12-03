Jovens concluem curso de empreendedorismo voltado ao meio rural em Derrubadas

A formatura do Curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural ocorreu na última quinta-feira (27), na Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas, em Derrubadas. A programação iniciou pela manhã com a apresentação dos projetos produtivos, na parte da tarde os jovens, oriundos dos municípios de Derrubadas e de Barra do Guarita, receberam o certificado de conclusão.

O curso foi desenvolvido ao longo do ano, por extensionistas da Emater/RS-Ascar, através do Centro de Treinamento de Agricultores de Bom Progresso (Cetreb), contribuindo com a qualificação desses jovens. O primeiro módulo teve como tema Desenvolvimento Social e Humano, oportunidade para analisar o papel da família na gestão e sucessão rural, entre outros aspectos, além de definição das temáticas para serem abordadas ao longo do curso.

A gestão e empreendedorismo foi outro destaque, proporcionando conhecimento sobre crédito rural, acesso às políticas públicas, nota fiscal eletrônica, imposto de renda rural e ferramentas de diagnóstico da propriedade rural. Com aulas teóricas e práticas, o curso oferece condições para que os jovens sejam protagonistas e empreendedores do processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, reforçando perspectivas para que permaneçam no meio rural.

O coordenador do Cetreb, Kelvis Rauber, observa que as atividades agrícolas estão muito concentradas em monopólios, seja na cultura de grãos ou nas grandes monoculturas. Ele acrescenta que o curso proporciona aos jovens condições de buscarem outros caminhos no agronegócio.

“Estamos tentando abrir um pouco essa matriz produtiva e mostrando a eles que há opções, fugindo desses grandes monopólios, das grandes culturas ou grandes criações”, afirma. “Então, buscamos assessorar esses jovens, abrir caminhos para eles e mostrar que há alternativas no setor primário de nosso Estado”, resume.