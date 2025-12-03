Comissão discute piso salarial nacional para profissionais administrativos da educação básica

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (4) audiência pública para discutir projetos (PLs 2531/21 e 3817/20 ) que instituem um piso salarial nacional para os trabalhadores que atuam nos setores técnico e administrativo da educação básica.

A reunião será realizada no plenário 1, às 10 horas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, está entre os convidados para o debate.

O debate foi solicitado pelo deputado Danilo Forte (União-CE). Segundo ele, os textos em análise buscam valorizar milhares de servidores que trabalham no suporte direto e indireto ao processo de ensino e aprendizagem, como merendeiras, secretários escolares e bibliotecários.

A audiência pretende analisar dois pontos centrais: