Saca Esse Rolê ultrapassa 25 milhões nas redes sociais

Série multiplataforma do Banco24Horas destaca cultura popular, economia local e criatividade brasileira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/12/2025 às 11h48
Divulgação Tecban

O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, presente no cotidiano de 160 milhões de brasileiros, ultrapassou a marca de 25 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais com o projeto “Saca Esse Rolê”. A iniciativa é integrante do projeto de construção da marca, que percorreu o país mostrando o que constrói a identidade real e diversa do Brasil, unindo cultura, economia local e liberdade financeira.

O “Saca Esse Rolê” foi idealizado em três editorias: a websérie com a embaixadora do projeto, a atriz Erika Januza, que percorre festas populares de Norte a Sul; o Desafio, onde influenciadores digitais vivenciam situações reais de consumo; e “Em Foco”, nos quais fotógrafos registram e compartilham o cotidiano e essência de diversas regiões do Brasil.

A websérie, que já conta com 10 episódios nesta edição, amplia sua presença digital e fortalece a estratégia da marca de valorizar a diversidade cultural do país. Com apresentação da atriz Erika Januza, leva o público a conhecer expressões culturais que marcam cada região do Brasil. A produção reúne celebrações populares, manifestações artísticas e modos de viver que revelam a pluralidade do país. Das rodas de samba cariocas às festas religiosas do Norte e Nordeste, o conteúdo constrói um retrato afetivo do Brasil e reforça o compromisso do Banco24Horas em valorizar identidades culturais e fortalecer o sentimento de pertencimento nas comunidades.

Erika visita mercados, festas tradicionais e espaços que movimentam a economia local e mantêm vivas histórias que passam de geração em geração. O primeiro episódio foi gravado no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, um dos maiores eventos tradicionalistas do país.

A embaixadora do projeto mostra também a devoção dos fiéis e o comércio durante o Círio de Nazaré, em Belém, no Pará; a arte da negociação em Embu das Artes; os bastidores do Carnaval da Viradouro; a lavagem do Bonfim, na Bahia; o grupo Bate-Bolas, patrimônio cultural do Rio de Janeiro; o encanto do Maracatu, no Ceará; a alegria dos brincantes e comerciantes do São João de Caruaru, em Pernambuco; e o FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, em Goiás. Já o episódio mais recente destaca o Bumba Meu Boi, manifestação que vai além do folclore e representa resistência, fé e celebração da identidade maranhense. No conteúdo, o projeto mostra como essa expressão cultural emociona, encanta e mantém viva a memória do povo brasileiro.

Distribuída no YouTube, TikTok e nas redes da Meta, o conteúdo da websérie somou mais de 4,9 milhões de visualizações e quase 90 milhões de impressões. O desempenho por plataforma demonstra o alcance da iniciativa. Na Meta, foram 19,1 milhões de pessoas alcançadas, 53,7 milhões de impressões e 194 mil visualizações. No YouTube, a campanha registrou 26,6 milhões de impressões e 4,6 milhões de views. No TikTok, os vídeos chegaram a 6,2 milhões de pessoas, com 133 mil visualizações e 9,2 milhões de impressões.

De acordo com Mariane Ferraresi, gerente executiva de Marketing e Comunicação da Tecban, o projeto percorre diferentes regiões do Brasil para mostrar como cultura e economia popular se conectam, dando visibilidade a manifestações culturais e modos de vida que movimentam o país.

“O ‘Saca Esse Rolê’ é muito mais do que um projeto: é um convite para conhecer a riqueza e a diversidade que fazem do Brasil um país único. Cada episódio revela costumes, tradições e formas de empreender que refletem nossa essência. Ao investir nesse projeto, reforçamos valores regionais e fortalecemos pilares fundamentais como educação, cultura, economia local, carreira e liberdade financeira. Com o Banco24Horas presente em cada história, mostramos que estamos ao lado das pessoas nos momentos que realmente importam, conectando sonhos, oportunidades e o melhor do Brasil”, conclui Mariane.

Atendimento à imprensa Tecban: [email protected]

Ana Paula Vieira – (11) 9 5711-9588

Kennya Gava – (27) 9 9986-6147

Lara Paulon - (11) 9 8807-7961

