Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aprovado texto-base da MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe

Deputados analisam agora os destaques que podem alterar pontos da proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/12/2025 às 20h17
Aprovado texto-base da MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da Medida Provisória 1308/25, que cria a licença ambiental especial (LAE) para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal.

O texto pretende substituir trecho vetado do projeto de lei sobre licenciamento ambiental (PL 2159/21) devido ao fato de a versão vetada prever que esse tipo de licença teria somente uma fase de análise (monofásica).

O Plenário analisa agora destaques apresentados pelos partidos na tentativa de excluir trechos do texto do relator, deputado Zé Vitor (PL-MG).

A recente lei com mudanças no licenciamento ambiental será alterada também para incluir casos em que não será permitido o uso da Licença por Adesão e Compromisso (LAC).

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 20 minutos

Câmara conclui votação de MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe

Texto será enviado ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 20 minutos

Deputados analisam proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 72/23 , do Senado, que isenta de IPVA os veículos terrestres com 20...

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 51 minutos

Presidente do Inep descarta qualquer irregularidade no Enem deste ano

Prova nacional foi alvo de suspeita de vazamento de questões

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 51 minutos

MP que cria a licença ambiental especial tem apoio de deputados governistas e da oposição; acompanhe

Críticas à medida provisória vieram de parlamentares do Psol e da Rede

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Relator recomenda manutenção do mandato de Carla Zambelli; decisão é adiada

A deputada foi condenada pelo Supremo a dez anos de prisão e à perda do mandato por violação do sistema do CNJ

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
63% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
Câmara Há 16 minutos

Câmara conclui votação de MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe
Câmara Há 16 minutos

Deputados analisam proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos; acompanhe
Política Há 17 minutos

Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
Educação Há 17 minutos

MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,766,79 -0,24%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias