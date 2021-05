Estado repassa R$ 26 milhões para custeio de leitos de UTI de pacientes com Covid-19

Nesta quarta-feira (19/5), a Secretaria da Saúde (SES) repassou R$ 26 milhões para o pagamento de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) tipo II – adulto e pediátrico para pacientes com Covid-19 em hospitais do Rio Grande do Sul.

O recurso é destinado para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O pagamento é referente ao mês de abril de 2021 e foi autorizado pelo Ministério da Saúde, como parte do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid 19).