Governador recebe visita do embaixador do Cazaquistão

Embaixador do Cazaquistão foi recebido com honras militares à frente do Palácio Piratini - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta quarta-feira (19/5), visita do embaixador do Cazaquistão, Bolat Nussupov. Os secretários Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), Silvana Covatti (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Júlio César Rocha (Defesa Civil) também participaram do encontro, que ocorreu no Palácio Piratini.

Bolat Nussupov se reuniu com o governador e integrantes do secretariado - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

“Cumprimento-o por vir ao Rio Grande do Sul. Para quem acompanha o Brasil de fora, o país é muito conhecido pelo centro de negócios que é São Paulo, pela beleza do Rio de Janeiro e pelas praias do Nordeste. A região Sul acaba sendo menos conhecida, mas é possível observar, com essa visita, que há muito desenvolvimento, uma rica cultura e muitas oportunidades de negócio no Rio Grande do Sul. Além de ser um Estado com muitas possibilidades, está próximo geográfica e culturalmente de outros países da América do Sul”, destacou o governador.

Ao final da reunião, houve troca de lembranças entre o embaixador e o governador - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Nussopov detalhou que o Cazaquistão vê o Brasil como um país-chave. “É líder na América do Sul e vejo muito potencial para cooperação e ações bilaterais entre nosso país e o Rio Grande do Sul”, enfatizou.

Leite colocou a equipe de secretários à disposição para que possíveis parcerias possam ser discutidas entre o Cazaquistão e o Estado. Ao final do encontro, o governador e o embaixador trocaram lembranças.