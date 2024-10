Rádio é o meio de comunicação mais confiável para os gaúchos, aponta pesquisa do IRP.

Uma pesquisa do Instituto Reality de Pesquisas (IRP), divulgada pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT), revela que o rádio é o meio de comunicação mais confiável para os gaúchos.

Aproximadamente 64% da população do Rio Grande do Sul confia no rádio para obter informações, superando a televisão (41,5%), jornais (35,2%) e a internet (15,7%). Além disso, 67% dos entrevistados consideram o rádio essencial, enquanto 77% o veem como um companheiro constante.

A pesquisa também mostra que as propagandas no rádio são vistas como mais confiáveis do que os anúncios na internet, com 70% dos participantes preferindo as divulgações feitas pelos locutores. A televisão, no entanto, foi o principal meio utilizado para acompanhar notícias sobre as recentes enchentes no estado.