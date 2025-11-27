Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Debatedores defendem identificação biométrica de recém-nascidos em comissão da Câmara

Cerca de 20 mil crianças e adolescentes, de zero a 17 anos, desaparecem todo ano no Brasil. Desse número, estima-se que 10% jamais serão encontrado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/11/2025 às 10h49
Debatedores defendem identificação biométrica de recém-nascidos em comissão da Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Cerca de 20 mil crianças e adolescentes, de zero a 17 anos, desaparecem todo ano no Brasil. Desse número, estima-se que 10% jamais serão encontrados. A questão preocupa a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, que realizou audiência pública nesta terça-feira (25) para debater o Programa de Identificação do Brasil, com ênfase na identificação neonatal e na subtração de crianças e adolescentes no país.

A deputada Flávia Morais (PDT-GO), que propôs o debate, acredita que a Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser um instrumento eficiente para reduzir os casos de desaparecimento e para ajudar a reencontrar as crianças.

A CIN é um documento único e padrão para todo o país, que vai substituir gradualmente o antigo Registro Geral (RG), até 2032. O documento adota o CPF como número de registro geral e oferece mais segurança, por meio da biometria, e a possibilidade de integração de todo o país em um banco de dados único.

O presidente do Instituto Internacional de Identificação, Célio Ribeiro, informou que o governo federal incluiu a biometria do recém-nascido e da mãe no programa. Ele explicou que, ainda na maternidade, são registradas imagens e impressões digitais do bebê e da mãe, que são transmitidas para o órgão oficial de identificação.

“Com isso, nós teremos já no primeiro momento de nascimento da criança essa identificação no sistema biomédico federal do Brasil. Isso implica na total garantia de que num movimento de subtração ou de rapto dessa criança e numa tentativa de sair numa fronteira, por exemplo, é facilmente identificado”, disse.

Célio Ribeiro ressaltou ainda a necessidade de o sistema ser implantado em todo o país de maneira regular e constante. Atualmente, 14 estados já estão iniciando o registro nas maternidades.

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, Webert Leonardo Lopes dos Santos
Delegado Webert dos Santos explicou o projeto de identificação neonatal de Goiás

Goiás
O estado de Goiás foi um dos primeiros a adotar a identificação biométrica logo após o parto. O delegado da Polícia Civil Webert Leonardo Lopes dos Santos informou que o sistema começou nas maternidades públicas goianas em 2019.

Webert dos Santos disse ainda que, este ano, começaram os testes com novos equipamentos, envolvendo policiais e profissionais da saúde.

“O protocolo prevê a identificação ainda em ambiente de parto, respeitados os procedimentos de segurança sanitários da mãe e do bebê. É feita ali uma coleta biométrica do dedo polegar e do indicador da mãe e do bebê", disse.

"Por ocasião da alta, é feita uma verificação para que se comprove que aquela mãe que está recebendo alta e saindo da maternidade com bebê, de fato, é aquela que foi identificada na sala de parto", acrescentou.

"Uma terceira etapa desse protocolo é envolver os cartórios de registro de pessoas naturais. Para que a família saia com o requerimento do documento de identidade nacional ali ainda em ambiente hospitalar”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Para juristas, IA pode agilizar a Justiça, mas supervisão humana deve estar em todas as etapas

Entre as preocupações estão a segurança de dados, o controle de vieses e a substituição de trabalhadores

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Para juristas IA pode facilitar agilzar a Justiça, mas supervisão humana deve estar em todas as etapas

Entre as preocupações estão a segurança de dados, o controle de vieses e a substituição de trabalhadores

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova proibição de distinção de gênero em concursos e carreiras da PM e dos Bombeiros

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 12 horas

Câmara aprova projeto que aumenta remuneração dos servidores do TCU

Proposta segue para o Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 12 horas

Câmara aprova atualização de norma internacional sobre dano por poluição de óleo

Texto segue para análise do Senado

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.64 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios
Segurança Pública Há 43 minutos

BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela
Economia Há 50 minutos

Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
Gestão Pública Há 58 minutos

Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores
Entretenimento Há 1 hora

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,31%
Euro
R$ 6,21 +0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,743,42 +0,61%
Ibovespa
158,393,47 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias