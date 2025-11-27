Eudócia destaca aprovação de diretrizes para novas tecnologias contra o câncer

A senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (26), a aprovação, pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), de projeto seuque estabelece diretrizes para o desenvolvimento e a regulação sanitária de novas tecnologias contra o câncer.O PL 126/2025 , que segue para análise da Câmara dos Deputados, define regras para pesquisa, produção, distribuição e acesso a vacinas terapêuticas e medicamentos de alto custo.

— Faremos a diferença, no tratamento, na medicina de ponta para o tratamento das doenças oncológicas. Com essa aprovação, estabelecemos princípios e diretrizes que deverão orientar as políticas públicas voltadas para a produção dessas tecnologias. É uma mudança importante porque garante que o país tenha condições de oferecer cuidado integral, moderno e alinhado ao que existe de mais avançado no mundo — disse a senadora.

A senadora destacou que o projeto prevê uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para pesquisas e estudos na área. Ela afirmou que a medida busca fortalecer a capacidade nacional de produzir tecnologias próprias e citou instituições como Fiocruz e Instituto Butantan, que podem ampliar a produção de vacinas terapêuticas e reduzir a dependência do país de laboratórios estrangeiros.

— Precisamos estar preparados, conectados a esses estudos, para não ficarmos dependentes exclusivamente de laboratórios estrangeiros. Temos nossos próprios laboratórios, com toda a alta tecnologia em aparelhos e alta competência dos nossos grandes pesquisadores. Então, não precisamos depender dos laboratórios estrangeiros porque iremos começar a produzir as vacinas terapêuticas aqui no nosso país, diminuindo os custos de importação, diminuindo os insumos, diminuindo o tempo para produzir e ter essa vacina para os nossos pacientes — declarou.