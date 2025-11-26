Sessão especial vai homenagear a RenovaBio

Política Nacional de Biocombustíveis vai ser tema de sessão especial em data ainda a ser agendada - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar a Política Nacional de Biocombustíveis do Brasil (RenovaBio). O requerimento para a homenagem (RQS 854/2025 ), aprovado no Plenário nesta quarta-feira (26), foi apresentado pelo senador Efraim Filho (União-PB) e outros senadores.

A política RenovaBio foi criada por lei em 2017 para expandir a produção de biocombustíveis e contribuir para a descarbonização da matriz energética. Segundo Efraim Filho, a RenovaBio é exemplo de vanguarda no mercado de carbono, que saiu do papel e se tornou realidade, valorizando de forma justa a cadeia produtiva dos combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel.

A data da sessão especial ainda será agenda pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).