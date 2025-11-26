Izalci afirma que governo Lula favorece grupo J&F em esquemas de corrupção

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou o governo Lula, em pronunciamento nesta quarta-feira (26), ao apontar uma suposta retomada de esquemas de corrupção envolvendo o grupo empresarial J&F. O parlamentar relembrou escândalos passados, como a Operação Greenfield e delação do empresário Joesley Batista, para afirmar que o "governo do PT" mantém o favorecimento a empresas "amigas" em troca de propinas, citando empréstimos bilionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e fundos de pensão em mandatos anteriores.

Izalci denunciou a atuação da Âmbar Energia, empresa da J&F, que comprou termoelétricas em crise no Norte do país e teria sido beneficiada por uma medida provisória do governo federal. Segundo o senador, a medida transferiu custos para a conta de luz de todos os brasileiros, garantindo lucro para a empresa privada.

— O lucro é deles, mas o prejuízo quem paga somos nós. Se a J&F receber esse subsídio por 15 anos, eles podem ultrapassar R$ 30 bilhões. O que parecia um péssimo negócio virou novamente ganhos de bilhões — afirmou.

O parlamentar também atacou o programa "Meu INSS Vale +", que era gerido pelo banco PicPay, também da J&F, até a suspensão por supostas cobranças indevidas de aposentados. Além disso, criticou a importação de tilápia do Vietnã pelo mesmo grupo, facilitada, segundo ele, por recentes burocracias criadas pelo governo para prejudicar produtores nacionais.

— Percebam que a J&F não perde uma oportunidade de negócio. Pena que o negócio dos amigos do Lula e da Dilma seja roubar os aposentados pobres e os cofres públicos — disse.

Lurya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.