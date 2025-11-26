CPI do Crime Organizado vai ouvir TH Joias, diretor da Meta e comandantes militares

Hamilton Mourão, Fabiano Contarato e Alessandro Vieira durante reunião da CPI nesta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A CPI do Crime Organizado aprovou 38 requerimentos com pedidos de informação, convites e convocações nesta quarta-feira (26). Entre os convocados estão o ex-deputado estadual TH Joias e o diretor-geral da Meta no Brasil, Conrado Leister.

As votações dos requerimentos foram conduzidas pelo presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato (PT-ES). O relator do colegiado é o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). As datas das participações ainda serão agendadas pela comissão.

Conrado Leisterfoi convocado por requerimento de Alessandro Vieira para prestar esclarecimentos sobre o uso das plataformas digitais da Meta (Facebook e Instagram) como veículos para a disseminação de atividades criminosas e como fonte de financiamento para o crime organizado.

Também partiu do relator a convocação de TH Joias , que foi indiciado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro sob a acusação de crimes graves ligados a facções.

Outros convites para participação em debates na CPI aprovados: