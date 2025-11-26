Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prorrogação de benefício tributário a equipamentos inteligentes sai de pauta

Foi adiada a votação do projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 os benefícios tributários para taxas de fiscalização e contribuições relaci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/11/2025 às 17h33
Prorrogação de benefício tributário a equipamentos inteligentes sai de pauta
Projeto prorroga até o fim de 2030 benefícios para equipamentos da chamada internet das coisas - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Foi adiada a votação do projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 os benefícios tributários para taxas de fiscalização e contribuições relacionadas a estações de telecomunicações (PL 4.635/2024 ). De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a retirada de pauta foi um pedido do relator, senador Efraim Filho (União-PB), que está fora do país.

Do deputado Vitor Lippi (PSDB-SP), o projeto prorroga benefícios tributários para os chamados equipamentos inteligentes, mecanismos de comunicação pela internet de aparelhos domésticos e máquinas industriais, tecnologia também conhecida como internet das coisas. Segundo o autor, a prorrogação do benefício, que só vale até o fim deste ano, servirá de incentivo ao mercado, garantindo empregos e aquecendo a economia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 minutos

Plínio: Autonomia do Banco Central permitiu intervenção no Banco Master

Em pronunciamento nesta quarta-feira (26), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) declarou que a autonomia do Banco Central foi fundamental para que a ...

 Subcomissão que avaliou bloqueios na Amazônia foi presidida por Jaime Bagattoli e teve Hamilton Mourão na relatoria - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 24 minutos

Embargos de terras pelo Ibama são ilegais, conclui subcomissão

Os amplos bloqueios determinados pelo Ibama que impedem o uso de terras na Amazônia por questões ambientais, conhecidos como embargos coletivos e g...

 Política Nacional de Biocombustíveis vai ser tema de sessão especial em data ainda a ser agendada - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 54 minutos

Sessão especial vai homenagear a RenovaBio

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar a Política Nacional de Biocombustíveis do Brasil (RenovaBio). O requerimento para a homenag...

 O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 54 minutos

Aprovado acordo internacional que facilita transporte rodoviário de mercadorias

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (26) o projeto que confirma o acordo internacional para simplificação das formalidades administrati...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 54 minutos

Izalci afirma que governo Lula favorece grupo J&F em esquemas de corrupção

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou o governo Lula, em pronunciamento nesta quarta-feira (26), ao apontar uma suposta retomada de esquemas de c...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
27° Sensação
1.97 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Faiston anuncia Marcelo Laurato como novo diretor de Vendas
Saúde Há 20 minutos

Estado inaugura centro de atendimento do Programa Saúde 60+ RS no Hospital Bruno Born, em Lajeado
Câmara Há 20 minutos

Conselho de Ética arquiva representação contra o deputado José Medeiros
Senado Federal Há 20 minutos

Embargos de terras pelo Ibama são ilegais, conclui subcomissão
Geral Há 20 minutos

CNU 1: Governo convoca 3,9 mil aprovados para vagas em órgãos federais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,78%
Euro
R$ 6,19 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 511,311,14 +3,51%
Ibovespa
158,554,94 pts 1.7%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias