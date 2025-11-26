Plenário aprova regime de urgência para dois projetos de lei; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (26) o regime de urgência para duas propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.
- PL 5490/25, do Conselho Nacional de Justiça, que cria 50 cargos de analista judiciário, 70 de técnico, 20 cargos em comissão (nível CJ-3) e 100 funções comissionadas (nível FC-6);
- PL 331/20, do Executivo, que autoriza a doação de dois helicópteros da Polícia Federal (PF) para o Paraguai. As aeronaves serão utilizadas no policiamento da fronteira entre os dois países.
Assista à sessão
Mais informações a seguir