Chico Rodrigues destaca protagonismo ambiental do Brasil após a COP 30

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (26), a importância do Brasil como sede da COP 30 e potência ambiental global. O parlamentar classificou a escolha de Belém como “simbólica e justa”, citando que o Brasil detém cerca de 20% da biodiversidade terrestre e 12% de toda a água doce superficial do planeta.

Rodrigues afirmou que o país concilia alta produtividade com preservação, mas não pode ser visto apenas como o "celeiro do mundo" ou encarregado de compensar a poluição dos países ricos. Ele enfatizou que a responsabilidade climática deve ser compartilhada por todos.

— Não é justo que se imponham metas restritivas ou barreiras econômicas a países em desenvolvimento, enquanto as grandes potências seguem emitindo toneladas de carbono sem a mesma disposição para rever seus próprios modelos produtivos — afirmou.

O senador defendeu a exploração responsável de novas fronteiras econômicas, como o petróleo da margem equatorial e os minerais de terras raras. Ele mencionou projeto de sua autoria que estabelece normas para o aproveitamento econômico da Amazônia alinhado à conservação da natureza ( PL 4.765/2020) .

— Rogo pelo desenvolvimento regional da Amazônia e de todo o Norte do Brasil, da mesma forma que defendo a preservação ambiental. Não são ideias opostas, são lados complementares de uma mesma visão de futuro: um Brasil que cresce cuidando e que cuida para continuar crescendo — disse.

Lurya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.