Senado participará da FliParaíba 2025

O Senado estará presente na segunda edição do Festival Literário Internacional da Paraíba (FliParaíba 2025), no Centro Cultural São Francisco, em J...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/11/2025 às 15h13
Senado participará da FliParaíba 2025
A Livraria do Senado levará mais de 2,1 mil livros divididos em 110 títulos de seu catálogo - Foto: Antônio Pinheiro/Núcleo de Intranet

O Senado estará presente na segunda edição do Festival Literário Internacional da Paraíba (FliParaíba 2025), no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa. O evento, com entrada gratuita, será realizado entre quinta-feira (27) e sábado (29), com o tema “Nossa Língua, Nossa Gente: Ancestralidade, Identidade e o Futuro da Democracia”.

A Livraria do Senado levará mais de 2,1 mil livros divididos em 110 títulos de seu catálogo, que inclui desde publicações sobre legislações diversas a obras clássicas relacionadas à história do Brasil, lançadas pelo seu Conselho Editorial. Todos os livros serão vendidos a preço de custo.

Obras

Entre as obras em destaque no estande do Senado está30 Anos na Paraíba —Memórias Corográficas e Outras Memórias, de Léon Francisco Rodriguez Clerot. A obra reúne memórias do autor reunidas em três décadas em que ele se dedicou ao estudo e à ciência no estado. Clerot foi cientista, engenheiro, geógrafo, filósofo, professor, poliglota e folclorista. O livro apresenta ainda um glossário de termos geográficos, botânicos, zoológicos, etnográficos, históricos, folclóricos e da toponímia paraibana, de origem tupi-guarani.

Outro destaque entre as obras sobre o estado é A Paraíba e seus Problemas, de José Américo de Almeida. A publicação em dois volumes retrata a realidade social da Paraíba e do povo paraibano dos anos 20 do século passado. A obra, que completou 100 anos em 2024, apresenta uma análise geográfica e social do estado e o modo de vida dos seus habitantes daquele tempo.

Arquivo S

Também estará no FliParaíba a 10ª edição da coleção de livrosArquivo S – O Senado na História do Brasil. O Arquivo S é um projeto editorial que apresenta episódios marcantes da história do país pela perspectiva do Senado.

Desde 2015, a cada ano é lançado um livro que compila as reportagens publicadas on-line, mensalmente, na coluna Arquivo S da Agência Senado. Os textos são elaborados a partir dos documentos do Arquivo do Senado — que incluem discursos, debates e projetos de lei dos senadores de cada época. Os documentos mais antigos remontam a 1826, ano de inauguração do Senado.

Destaques

Entre os livros enviados especialmente para o evento também está oAtlas Histórico-Econômico do Brasil no Século XIX, que neste ano foi finalista da segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria Prêmio Especial de Divulgação Científica. O livro teve a colaboração de 20 pesquisadores e foi publicado pelo Senado em parceria com a Editora da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Para o público infanto-juvenil, estarão disponíveis os livros ilustrados da sérieEm Miúdos— quadrinhos sobre legislação e cidadania que apresentam a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha e outras leis brasileiras com linguagem simples e divertida.

A Livraria do Senado

Com mais de 50 anos de existência, a Livraria do Senado tem como missão disseminar o conhecimento e promover a democracia por meio de livros impressos e digitais publicados na Casa.

Compromissada com o interesse público, a livraria oferece obras a preço de custo com frete grátis pelo site http://livraria.senado.leg.br . A maior parte de seu acervo também está disponível gratuitamente em formato digital.

Conheça, também, o perfil @livrariadosenado no Instagram: http://www.instagram.com/livrariadosenado .

Serviço

2º FliParaíba

Data: 27, 28 e 29 de novembro de 2025
Local: Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa
Gratuito

Livraria do Senado

Contato para mais informações e entrevistas:
Abelardo Mendes Jr – 61 99158-8896

