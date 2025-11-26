Motta parabeniza Instituto Butantan pela vacina brasileira contra a dengue

INI-TEXT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), parabenizou os integrantes do Instituto Butantan pela vacina brasileira contra a dengue. "Como médico, recebo com imensa alegria a aprovação pela Anvisa da vacina brasileira contra a dengue. Será a primeira no mundo em dose única, uma inovação feita no Brasil. Parabenizo a todos que integram o Instituto Butantan por este grande avanço, um orgulho nacional. Muitas vidas serão salvas em todo o país", disse ele, em suas redes sociais.