Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCJ aprova prisão federal para condenados por matar policiais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (26) projeto que determina a transferência preferencial para presídios federa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/11/2025 às 10h19

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (26) projeto que determina a transferência preferencial para presídios federais, com aplicação do regime disciplinar diferenciado, de acusados ou condenados por homicídio de policiais, agentes penitenciários e outras autoridades. A proposta, da Câmara dos Deputados, teve relatório favorável do senador Sergio Moro (União–PR), e segue para votação no Plenário com requerimento para análise em regime de urgência.

Conforme o PL 5.391/2020 , do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), presos provisórios ou condenados pelo homicídio de policiais federais, rodoviários, ferroviários, civis, militares ou penais, bombeiros, agentes e autoridades das Forças Armadas ou da Força Nacional de Segurança Pública, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, devem ser recolhidos preferencialmente em estabelecimentos penais federais.

Além disso, os presos provisórios e condenados por esse tipo de crime e também aqueles que tiverem reincidido na prática de crimes com violência, com grave ameaça ou hediondos, deverão ser submetidos ao regime disciplinar diferenciado (RDD), no qual as celas são individuais, as visitas são quinzenais, monitoradas e sem contato físico, a correspondência é fiscalizada, a saída da cela é limitada a duas horas por dia e as audiências judiciais são por videoconferência.

— A prática desse tipo penal específico revela intensa ousadia do criminoso e a sua segregação em estabelecimento penal de segurança máxima irá ainda proteger os demais agentes públicos e, em especial, também os familiares do falecido — afirmou Moro.

Pela lei, um preso só pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado (RDD) por até dois anos, mas o regime pode ser aplicado mais de uma vez, pelo mesmo período, se houver faltas ou crimes que justifiquem. De acordo com o PL 5.391/2020, enquanto estiver no RDD, o preso não poderá progredir de regime nem obter livramento condicional.

Emendas

Emenda de Moro, inserida no texto, determina que todos os presos de estabelecimentos penais federais participarão das audiências por meio de videoconferência, salvo por impossibilidade técnica — e não apenas em caso de homicídio contra profissionais de segurança ou militares. De acordo com o senador, isso dará economia processual, celeridade e maior segurança à sociedade, por evitar o transporte do condenado entre a prisão e o local da audiência.

Outra emenda diferencia com maior clareza os conceitos de reincidência e reiteração delitiva. Reincidência é quando o criminoso volta a praticar um delito, tendo sido anteriormente condenado por outro (de igual natureza ou não). Já a reiteração delitiva é a prática repetida de crimes. A emenda explicita que o reconhecimento da reiteração delitiva não depende da configuração da reincidência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aprovado pela CCJ com relatório de Sergio Moro, o PL 542/2022 segue à análise do Plenário - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CCJ aprova descriminalização de corte ou poda de árvore em risco de acidente

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (26) projeto que descriminaliza poda ou corte de árvore em local público ou p...

 O PL 4.750/2025 teve relatório favorável do senador Omar Aziz; aprovado na CCJ, texto segue ao Plenário - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Reajuste salarial de servidores do Judiciário federal vai a Plenário

Reajuste de 8% aos servidores do Judiciário federal foi aprovado nesta quarta-feira (26) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Pelo texto,...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 13 horas

Moro defende regras mais duras para soltura de presos em audiências de custódia

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), o senador Sergio Moro (União–PR) defendeu a sanção do projeto de lei ( PL 226/2024 ), que mud...

 O debate foi promovido pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 13 horas

Debate ressalta papel do agronegócio no mercado de carbono do país

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado encerrou nesta terça-feira (25) o ciclo de debates que promoveu ao longo do ano sobre a...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 13 horas

Girão aponta lobby e diz que governo Lula favorece laboratório

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou o lobby da indústria farmacêutica. O senador lembr...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
0.63 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 4 minutos

Rede D'Brescia inaugura unidade em São Bernardo do Campo
Tecnologia Há 35 minutos

Mercado de segurança eletrônica cresce com franquias e IA
Saúde Há 49 minutos

Dove amplia portfólio e reforça conexão com dermatologia
Política Há 49 minutos

CPI do Crime chama militares e convoca chefe da Meta e TH Joias
Educação Fiscal Há 2 horas

Sorteio de R$ 200 mil do NFG será realizado em Progresso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,50%
Euro
R$ 6,20 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 493,142,21 -0,45%
Ibovespa
157,384,13 pts 0.95%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias