Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada por Lula

Mais de 15 milhões de brasileiros deixarão de pagar IRPF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/11/2025 às 08h07
Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada por Lula
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá sancionar nesta quarta-feira (26) a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.

Segundo o governo, cerca de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda com a nova lei. A legislação também aumenta a taxação de altas rendas, a partir de R$ 600 mil anuais.

O evento será realizado no Palácio do Planalto, às 10h30. A equipe técnica do Ministério da Fazenda irá detalhar a medida para a imprensa.

Mudanças

Encaminhado pelo governo federal em março ao Congresso Nacional, o texto da lei foi aprovado em outubro pela Câmara dos Deputados e no início do mês pelo Senado .

Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até R$ 3.076 (dois salários mínimos). A nova legislação isentará, a partir de janeiro do ano que vem, o imposto de renda sobre rendimentos mensais de até R$ 5 mil para pessoas físicas.

Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, haverá uma redução parcial dos valores a serem pagos – quanto menos ganhar, maior a redução.

Os contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 não serão contemplados pela medida.

Para compensar a perda de arrecadação com a isenção, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano, o equivalente a R$ 50 mil por mês. O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 16 horas

Brasil tem melhor renda, menor pobreza e desigualdade desde 1995

Ipea aponta avanço após crises e retomada do trabalho e da assistência

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 19 horas

Contas externas têm saldo negativo de US$ 5,1 bilhões em outubro

Investimentos diretos no país somaram US$ 10,9 bilhões

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 20 horas

Fim da escala 6x1 terá transição para micro e pequenas empresas

Um dos caminhos é estímulo ou desoneração para os pequenos, diz Boulos
Economia Há 21 horas

Embraer vai receber R$ 1 bi do BNDES para dinamizar exportações

Empresa espera vender até 85 aviões para o exterior em 2025

 Freepik - Banco de imagem
Economia Há 23 horas

Mudanças no visto de trabalho para Portugal afetam Brasil

Com as mudanças na Lei dos Estrangeiros, especialista explica como ficou o visto de trabalho de Portugal para brasileiros.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
25° Sensação
1.84 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Geral Há 3 minutos

Saber amazônico: tacacazeiras são agora patrimônio cultural do Brasil
Tenente Portela Há 8 minutos

Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de dezembro
Seberi Há 20 minutos

Seberi é contemplado no RS Qualificação Recomeçar
Consulta Popular Há 30 minutos

Cinco municípios da região recebem recursos da Consulta Popular para projetos sociais e de desenvolvimento
Erval Seco Há 34 minutos

Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,048,65 -0,88%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias