Girão aponta lobby e diz que governo Lula favorece laboratório

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou o lobby da indústria farmacêutica. O senador lembr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/11/2025 às 23h42
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou o lobby da indústria farmacêutica. O senador lembrou que a Folha de S.Pauloteria apontado indícios de favorecimento da empresa EMS pelo governo. E que, por essa razão, ele apresentou um requerimento de informações a serem enviadas ao Ministério da Saúde.

— Em setembro, aFolha de S.Paulodivulgou uma matéria sobre os indícios de favorecimento regulatório, e possível direcionamento de políticas públicas, em benefício de um grupo econômico específico do setor farmacêutico. A matéria menciona que o Ministério da Saúde solicitou à Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] a priorização desses medicamentos, especialmente os produzidos pelo laboratório EMS.

Os medicamentos, nesse caso, são aqueles à base de análogos do GLP-1 — como as "canetas injetáveis" utilizadas para o tratamento de diabetes ou para emagrecimento.

Em seu requerimento ( RQS 655/2025 ), Girão solicita informações"sobre a atuação do Ministério da Saúde na priorização da análise regulatória de medicamentos à base de análogos do GLP-1 pela Anvisa, bem como sobre eventuais vínculos institucionais, técnicos ou políticos com o laboratório EMS".

Fiz um requerimento de informações, em setembro, com 18 perguntas para que o ministro da Saúde esclareça tudo isso e nos dê respostas precisas sobre essas questões. (...) Soube agora que esse pedido de informações nem sequer saiu do Senado. Está na mão de um colega, relator da matéria, que é da base do governo, que não deliberou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
