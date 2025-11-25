Hugo Motta elogia aprovação de projeto que prevê coleta de DNA de presos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a aprovação da proposta que amplia o Banco Nacional de Perfis Genéticos, permitindo a coleta de DNA de presos em regime fechado e em flagrante por crimes graves, como homicídios e violência sexual. "Demos mais uma vez uma demonstração de nosso compromisso em favor da segurança pública", disse Motta.

Segundo Motta, o texto ajuda na elucidação de crimes ao garantir um grande banco de dados para as forças de segurança, auxiliando na identificação de criminosos e a punir dentro das leis. "É a nossa agenda da segurança seguindo cada vez mais forte. Vamos seguir até o final do ano e durante o ano que vem priorizando a pauta da segurança pública, tão cara à nossa sociedade", afirmou.

A proposta (PL 1496/21), da senadora Leila Barros (PDT-DF), foi aprovada no Senado em 2023 e, agora que passou pela Câmara, seguirá para sanção presidencial.