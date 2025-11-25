Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão especial encerra fase de discussão do novo Plano Nacional de Educação

Proposta pode ser votada ainda nesta terça-feira (25)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/11/2025 às 19h28
Comissão especial encerra fase de discussão do novo Plano Nacional de Educação
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação (PNE) encerrou nesta quarta-feira (25) a discussão sobre o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues (União-CE). A proposta define diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira nos próximos dez anos.

Às 17h16, após seis horas de debate, a presidente do colegiado, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), suspendeu a reunião para que os líderes partidários discutam os eventuais destaques ao texto-base oferecido pelo relator. Embora exista apoio ao parecer, dez iniciativas já apresentadas pelos partidos poderão mudar a proposta.

Moses Rodrigues elaborou nova versão para o Projeto de Lei 2614/24 , do Poder Executivo, incorporando 48% das 4.450 emendas apresentadas ao texto original e aos substitutivos anteriores do relator. As 52% restantes foram rejeitadas – parte dos destaques apresentados buscam a inclusão de algumas delas.

Plano decenal
O novo PNE valerá para o decênio contado a partir da publicação da futura lei –inicialmente, o período seria 2024-2034. A proposta substituirá a Lei 13.005/14 , que trata do PNE 2014-2024 e teve a vigência prorrogada até o final deste ano.

“O PNE cumpre papel de norma supraordenadora do planejamento, organizando as ações do governo e um ambiente propício à atuação da sociedade, de modo a alcançarmos, a cada decênio, os objetivos traçados”, anotou o relator no parecer.

Trata-se da terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar.

Financiamento ampliado
A versão de Moses Rodrigues organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos desde a educação infantil até o ensino superior, indicando metas e prazos ( veja quadro ). O texto dele também prevê a valorização dos profissionais da educação.

Para Moses Rodrigues, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. Ele defendeu a ampliação dos investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em sete anos e até 10% após dez anos.

“Chama a atenção essa meta do PIB na educação, de 7,5% para 10%. Eu costumo dizer que não é quanto gasta, mas como se gasta”, afirmou o deputado Sargento Gonçalves (PL-RN). “Primeiro devemos fechar a torneira da corrupção”, disse ele.

Audiências e seminários
Vários parlamentares elogiaram o relator Moses Rodrigues e a presidente Tabata Amaral pela condução dos trabalhos na comissão especial , especialmente pela estratégia de ouvir diretamente os diversos segmentos interessados no PNE.

“Este relatório foi construído a partir das 18 audiências públicas realizadas aqui, nas quais especialistas sobre cada objetivo estiveram presentes, e dos seminários realizados nos 26 estados e no Distrito Federal”, lembrou o relator nesta quarta.

Também discutiram a proposta os deputados Adriana Ventura (Novo-SP), Alice Portugal (PCdoB-BA), Átila Lira (PP-PI), Bia Kicis (PL-DF), Carla Dickson (União-RN), Célia Xakriabá (Psol-MG), Chico Alencar (Psol-RJ), Chris Tonietto (PL-RJ), David Soares (União-SP), Diego Garcia (Republicanos-PR), Eli Borges (PL-TO), Fernanda Melchionna (Psol-RS), Fernando Mineiro (PT-RN), Franciane Bayer (Republicanos-RS), Helio Lopes (PL-RJ), Ismael (PSD-SC), Leônidas Cristino (PDT-CE), Maria do Rosário (PT-RS), Nikolas Ferreira (PL-MG), Pastor Eurico (PL-PE), Pauderney Avelino (União-AM), Pedro Campos (PSB-PE), Pedro Uczai (PT-SC), Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP), Rafael Brito (MDB-AL), Renan Ferreirinha (PSD-RJ), Sâmia Bomfim (Psol-SP), Socorro Neri (PP-AC), Soraya Santos (PL-RJ), Tarcísio Motta (Psol-RJ) e Zeca Dirceu (PT-PR).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e, se não houver recurso para votação no Plenário da Câmara dos Deputados, seguirá diretamente para análise do Senado. Para virar lei, o texto final terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 26 minutos

Relator detalha mudanças em proposta de Fundo Nacional da Igualdade Racial

PEC cria reparação econômica para população negra; pedido de vista adiou a votação da proposta
Câmara Há 41 minutos

Decisão de Motta proíbe votação remota do deputado Delegado Ramagem

Parecer acolhido pelo presidente afirma que os deputados só podem votar a partir do exterior se estiverem em missão oficial

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Hugo Motta elogia aprovação de projeto que prevê coleta de DNA de presos

Proposta foi aprovada no Plenário da Câmara e será enviada à sanção presidencial

 kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova coleta de material genético de condenados que comecem a cumprir pena em regime fechado

Proposta será enviada à sanção presidencial

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão especial encerra debates do novo Plano Nacional de Educação

Proposta pode ser votada ainda nesta terça-feira (25)

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
1.18 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Política Há 10 minutos

Senado marca sabatina de Messias para 10 de dezembro
Justiça Há 10 minutos

Moraes comunica Câmara sobre perda do mandato de Ramagem
Acidente Fatal Há 13 minutos

Colisão frontal na RS-406 mata médico de Passo Fundo
Agricultura Há 26 minutos

Governador reforça apoio emergencial a produtores em Rio das Antas e acompanha levantamento das perdas em lavouras
Câmara Há 26 minutos

Relator detalha mudanças em proposta de Fundo Nacional da Igualdade Racial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,24%
Euro
R$ 6,22 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,025,69 -1,66%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias