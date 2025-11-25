Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova coleta de material genético de condenados que comecem a cumprir pena em regime fechado

Proposta será enviada à sanção presidencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/11/2025 às 19h28
Câmara aprova coleta de material genético de condenados que comecem a cumprir pena em regime fechado
kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1496/21, do Senado, que prevê a coleta de material genético de todos os condenados que comecem a cumprir pena em regime inicial fechado. A proposta será enviada à sanção presidencial. Em seguida, a Ordem do Dia do Plenário foi encerrada.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), explicou que fez um acordo com o governo para que eventuais ajustes necessários no tema possam ser apresentados em novo projeto, a ser elaborado pelo deputado Júnior Ferrari (PSD-PA).

Ferrari é o autor do projeto principal (PL 238/19) com o qual tramitava em conjunto esse projeto do Senado.

O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA), explicou que o acordo evita que o texto volte ao Senado, permitindo que já siga para sanção.

Arthur Oliveira Maia afirmou que a proposta é "importantíssima" para a segurança pública. "Isso ajuda e traz uma importante ferramenta para a polícia e para o Judiciário no combate ao crime organizado", disse.

Debate em Plenário
No debate em Plenário, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Reimont (PT-RJ), defendeu a aprovação da proposta para aumentar a certeza do reconhecimento de pessoas. "As violações de direitos humanos muitas vezes acontecem por não haver tantos parâmetros comparativos", declarou.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que o projeto evitará injustiças, como verificações fotográficas. "A figura tão esquecida do perito criminal é valorizada com este projeto", disse.

Segundo a deputada Maria do Rosário (PT-RS), o trabalho para enfrentar a violência e constituir um país com segurança pública é agir a partir de polícia científica e incentivar a área técnica e pericial. "A proposta contribui para elucidar crimes, para melhor abranger a sociedade com segurança."

Para o deputado Gilson Marques (Novo-SC), é óbvio ser necessário um banco de dados para esse tipo de criminosos. "Finalmente vamos criar um incentivo para fazer a coleta de material genético de presos", afirmou.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 30 minutos

Relator detalha mudanças em proposta de Fundo Nacional da Igualdade Racial

PEC cria reparação econômica para população negra; pedido de vista adiou a votação da proposta
Câmara Há 45 minutos

Decisão de Motta proíbe votação remota do deputado Delegado Ramagem

Parecer acolhido pelo presidente afirma que os deputados só podem votar a partir do exterior se estiverem em missão oficial

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Hugo Motta elogia aprovação de projeto que prevê coleta de DNA de presos

Proposta foi aprovada no Plenário da Câmara e será enviada à sanção presidencial

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão especial encerra fase de discussão do novo Plano Nacional de Educação

Proposta pode ser votada ainda nesta terça-feira (25)

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão especial encerra debates do novo Plano Nacional de Educação

Proposta pode ser votada ainda nesta terça-feira (25)

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
1.18 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Política Há 10 minutos

Senado marca sabatina de Messias para 10 de dezembro
Justiça Há 10 minutos

Moraes comunica Câmara sobre perda do mandato de Ramagem
Acidente Fatal Há 13 minutos

Colisão frontal na RS-406 mata médico de Passo Fundo
Agricultura Há 26 minutos

Governador reforça apoio emergencial a produtores em Rio das Antas e acompanha levantamento das perdas em lavouras
Câmara Há 26 minutos

Relator detalha mudanças em proposta de Fundo Nacional da Igualdade Racial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,24%
Euro
R$ 6,22 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,025,69 -1,66%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias