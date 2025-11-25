Senado aprova voto de aplauso para brasileiro eleito presidente da Corte IDH

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (25), um voto de aplauso ao jurista Rodrigo Mudrovitsch, em razão de sua eleição, por unanimidade, para presidir a Corte Interamericana de Direitos Humanos no biênio 2026-2027. A eleição ocorreu na quarta-feira passada (19). O requerimento de aplauso (RQS 869/2025 ) foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No documento, Pacheco destaca a carreira de Mudrovitsch, que é doutor em direito do estado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em direito constitucional pela Universidade de Brasília (UnB). Ele também já atuou na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e colaborou com a produção de projetos no Senado.

Para Pacheco, a ascensão de um brasileiro à presidência da corte fortalece a presença do país nos espaços multilaterais de defesa dos direitos humanos e reafirma a importância do diálogo institucional entre os sistemas nacionais de justiça e o sistema interamericano. O senador ainda afirma que a eleição de Mudrovitsch consagra sua trajetória de dedicação à defesa do Estado democrático de direito e à proteção dos direitos humanos e fundamentais.