Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil tem melhor renda, menor pobreza e desigualdade desde 1995

Ipea aponta avanço após crises e retomada do trabalho e da assistência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/11/2025 às 17h12

O Brasil registrou, em 2024, os melhores resultados de renda, desigualdade e pobreza de toda a série histórica iniciada em 1995, segundo nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) . O estudo foi divulgado nesta terça-feira (25) a partir de dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao longo de 30 anos, a renda domiciliar per capita cresceu cerca de 70%, o coeficiente de Gini (índice que mede concentração de renda) caiu quase 18% e a taxa de extrema pobreza recuou de 25% para menos de 5%.

O progresso foi irregular, concentrado entre 2003 e 2014, e retomado com força entre 2021 e 2024. Após um ciclo prolongado de crises entre 2014 e 2021 — marcado por recessão, lenta recuperação e forte impacto da pandemia — a renda per capita atingiu seu menor patamar em uma década. A trajetória mudou a partir de 2021: em três anos seguidos, a renda média cresceu mais de 25% em termos reais, maior avanço desde o Plano Real, acompanhado de queda expressiva na desigualdade .

“Os resultados mostram que é possível reduzir intensamente a pobreza e a desigualdade, mas que esses movimentos também podem ser interrompidos ou mesmo revertidos por vários fatores. E que é importante combinar diferentes meios para alcançar esses objetivos fundamentais do país”, destacou Marcos Dantas Hecksher, autor do estudo ao lado de Pedro Herculano Souza.

Os pesquisadores atribuem a melhora recente ao aquecimento do mercado de trabalho e à expansão das transferências de renda, ambos responsáveis por quase metade da redução da desigualdade e da queda da extrema pobreza entre 2021 e 2024 . Programas como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Brasil e Auxílio Emergencial se mostraram mais efetivos após 2020.

No entanto, o efeito das transferências perdeu força em 2023 e 2024 com o fim do ciclo de expansão, enquanto o mercado de trabalho manteve forte influência sobre os indicadores sociais.

“As desigualdades precisam ser combatidas por meio de todas as políticas públicas. Não apenas por melhor direcionamento de gastos sociais aos mais pobres, mas também por uma distribuição mais justa dos impostos. É importante promover a produtividade do trabalho dos mais pobres e, ao mesmo tempo, reduzir a fatia dos recursos públicos que precisa ser destinada ao pagamento de juros da dívida pública aos mais ricos”, diz Hecksher.

Em 2024, o país registrou os menores níveis de pobreza da série . Ainda assim, 4,8% da população vivia abaixo da linha de extrema pobreza (US$ 3 por dia) e 26,8% abaixo da linha de pobreza (US$ 8,30 por dia). Mais de 60% da redução da extrema pobreza entre 2021 e 2024 decorreu da melhora distributiva, segundo a decomposição apresentada pelo estudo.

A nota técnica aponta que o avanço observado no pós-pandemia tende a perder ritmo com o encerramento da expansão das políticas assistenciais, tornando o mercado de trabalho ainda mais determinante nos próximos anos . Os autores alertam que pesquisas domiciliares tendem a subestimar rendimentos muito altos e parte das transferências sociais, o que exige cautela na leitura dos resultados.

O documento conclui que o período recente marca uma mudança estrutural importante: depois de anos de estagnação ou retrocesso, os indicadores de renda, desigualdade e pobreza voltaram a melhorar ao mesmo tempo e de forma acelerada .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 4 horas

Contas externas têm saldo negativo de US$ 5,1 bilhões em outubro

Investimentos diretos no país somaram US$ 10,9 bilhões

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Fim da escala 6x1 terá transição para micro e pequenas empresas

Um dos caminhos é estímulo ou desoneração para os pequenos, diz Boulos
Economia Há 6 horas

Embraer vai receber R$ 1 bi do BNDES para dinamizar exportações

Empresa espera vender até 85 aviões para o exterior em 2025

 Freepik - Banco de imagem
Economia Há 8 horas

Mudanças no visto de trabalho para Portugal afetam Brasil

Com as mudanças na Lei dos Estrangeiros, especialista explica como ficou o visto de trabalho de Portugal para brasileiros.

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 11 horas

DR com Demori: secretário de Política Econômica analisa justiça fiscal

Entrevista com Guilherme Mello vai ao ar às 23h na TV Brasil

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
27° Sensação
1.56 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Estudo revela que 77% das empresas brasileiras usam Cloud
Senado Federal Há 13 minutos

Izalci Lucas defende anistia para Bolsonaro
Justiça Há 14 minutos

Saiba os crimes cometidos por Bolsonaro e 6 aliados na trama golpista
Câmara Há 14 minutos

Deputados criticam ausência de Lewandowski em audiência e cobram responsabilização
Câmara Há 14 minutos

Governador do Rio defende mais recursos para combate ao crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,15%
Euro
R$ 6,23 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 497,956,20 -1,77%
Ibovespa
155,902,60 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias