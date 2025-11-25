Terça, 25 de Novembro de 2025
Stallion Motorsports escala piloto Celso Neto para IMSA 2026

Equipe estreia na IMSA Michelin Pilot Challenge; o brasileiro disputa a temporada 2026 na categoria TCR com o novo CUPRA Leon VZ TCR #77

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/11/2025 às 16h39
Stallion Motorsports escala piloto Celso Neto para IMSA 2026
Halston Pitman

Celso Neto, de 21 anos, é o piloto escolhido para a estreia da Stallion Motorsports na IMSA Michelin Pilot Challenge 2026. A decisão foi divulgada pela equipe, que revelou que o brasileiro pilotará o novo CUPRA Leon VZ TCR, carro espanhol feito na mesma plataforma do AUDI, veículo com o qual Neto alcançou resultados na última temporada.

Essa será a primeira temporada completa de uma equipe brasileira no campeonato. Neto chega à Stallion em seu segundo ano de IMSA após conquistar o IMSA Diverse Driver Development (3D) Scholarship 2025–26, uma iniciativa que promove "Diversidade, Desenvolvimento e Descoberta" na escada profissional da IMSA.

Em sua temporada de estreia na IMSA em 2025, ele disputou com o Audi RS3 LMS TCR em pistas que ainda não havia corrido. O brasileiro foi um dos pilotos mais jovens do grid e o mais rápido em várias corridas entre os AUDI.

"Estou feliz por conquistar uma vaga em uma categoria tão competitiva como a TCR. Essa é uma oportunidade de estar em uma posição capaz de brigar por títulos, por vitórias. Poucos sabem como o automobilismo é difícil, e estar em uma equipe é ter a chance de ganhar, de brigar por vitórias", afirma o piloto.

Neto conquistou um pódio na estreia em Daytona, liderou a primeira hora da corrida em Sebring e ganhou o prêmio Michelin Moment of the Race. Ele ainda acumulou três pódios e oito classificações, entre os cinco primeiros em dez etapas, com 100% de aproveitamento e nenhum abandono na temporada.

"É raro ver um estreante se adaptar rapidamente em um carro e campeonato novos", observa Pedro Moises, parceiro da Stallion Motorsports. "Celso demonstrou consistência e uma leitura de corrida desde o primeiro dia. Sua capacidade técnica e maturidade é o que buscamos enquanto construímos as bases da nova equipe", completa.

Do Audi ao CUPRA

Para o piloto, ingressar na Stallion significa um passo adiante em uma máquina já familiar, e agora mais avançada. "O novo CUPRA Leon VZ TCR é a evolução da plataforma Audi. É como se fosse um Audi de terceira geração. Já me sinto em casa", revela.

O carro é o mais novo modelo TCR da CUPRA e conta com aerodinâmica avançada, conjunto mecânico e confiabilidade comprovada nos campeonatos europeus e internacionais da categoria.

A equipe, em parceria com a Cupra Racing (divisão dos carros de corrida da montadora espanhola e a NGP Motorsports representante oficial da Cupra para o mercado americano), terá a garantia e suporte técnico direto da matriz.

Outro apoio é a colaboração firmada com a GOU Racing & Logistics, que fará o transporte da Stallion entre as etapas do certame, que percorre um país continental, inclusive com etapa prevista para o Canadá.

"Estou animado com o novo projeto. É mais um passo importante na minha carreira. Estar junto à Stallion e com a CUPRA é motivo de satisfação e responsabilidade", afirma Neto.

Preparação para a nova temporada

Neto conta que a preparação física e técnica para a nova etapa na IMSA tem sido positiva. "É um carro novo para mim, então busco entender as diferenças e tudo que a gente pode aprimorar, as diferenças de guiada e o que pode ser aplicado para cada plataforma. Tenho me dedicado 100% a isso e à parte física", diz.

O brasileiro ressalta que a Stallion Motorsports tem tradição na categoria, mesmo sendo nova: "Os membros da equipe, tanto o Seraphim quanto o Pedro Moisés, têm muita informação e experiência. Eles foram os primeiros do mundo a vencer com o CUPRA no Brasil, em 2024, prova em que eu estava presente. Na ocasião, a Stallion ficou em segundo lugar no Peugeot, junto com Pedro Cardoso".

O jovem piloto revela as metas para o primeiro ano completo na IMSA Michelin Pilot Challenge. "Ano que vem, a meta principal nesta minha segunda temporada é brigar pelo título. Esse ano a gente esteve na frente, mas não fomos protagonistas na reta final. Terminamos em quarto e, ano que vem, quero estar entre os TOP 3 até a última etapa", evidencia.

Stallion Motorsports

Fundada em Orlando (EUA), com base operacional no Texas, a Stallion Motorsports LLC busca representar uma fusão entre a paixão brasileira e a precisão americana.

"As articulações feitas pela equipe e a parceria junto à GOU formam uma aliança, são duas constelações alinhadas em prol de um único objetivo, vencer corridas e dar o máximo de retorno aos nossos parceiros e patrocinadores", declara Flávio Bergmann, Relações Públicas e Diretor de Marketing da Stallion.

A estreia oficial da equipe em 2026 será durante o Rolex 24 no Daytona Weekend, em janeiro, abrindo a temporada de 10 etapas pelos Estados Unidos e Canadá. A Stallion entra no grid contando com a experiência de Celso Neto e dos parceiros envolvidos.

"Estamos satisfeitos em ter Celso liderando o projeto 2026, os seus históricos, assim como a experiência dos nossos parceiros, nos credenciam para uma temporada onde podemos surpreender a todos positivamente", afirma Bergmann.

Em breve a equipe revelará qual o outro piloto que vai dividir o volante do Cupra com Celso Neto, uma vez que o revezamento é obrigatório em provas de Endurance de 2 e 4 horas de duração.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cneto.net/

