Mesa-redonda debate enfrentamento à violência política de gênero e raça para paridade

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados realizam, nesta quarta-feira (26), mesa-redonda sobre o enfrentamento à violência política de gênero e raça para paridade. O evento será às 10 horas, no Auditório Freitas Nobre.

O debate atende a pedido da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG). Segundo a parlamentar, a comissão atua de forma conjunta com a Bancada Feminina da Câmara e do Senado em ações do calendário anual, como Março Mulher, Agosto Lilás, Outubro Rosa e os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Segundo a deputada, o evento faz parte da campanha de mobilização.

O objetivo é reforçar a importância de ações integradas para prevenir e combater a violência política contra mulheres, especialmente negras e indígenas, e ampliar a paridade na representação política.