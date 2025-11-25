Comissão especial debate questões sobre mão de obra portuária sob a perspectiva dos empregadores

A Comissão Especial sobre o Sistema Portuário Brasileiro ( PL 733/25 ) da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (26), audiência pública para ouvir empregadores do setor portuário sobre questões relacionadas à mão de obra.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 8.

O debate atende a pedido de diversos deputados. Eles destacam que os trabalhadores desempenham tarefas essenciais nos portos — como carga e descarga, operação de equipamentos, amarração, armazenagem e fiscalização — e qualquer alteração no marco regulatório precisa considerar a proteção social, a qualificação profissional e as condições de trabalho desses profissionais.

Os parlamentares lembram que operadores portuários têm papel central na eficiência logística do País, pois realizam a intermediação entre terminais, armadores e transporte terrestre e garantem produtividade, segurança e integridade das cargas.