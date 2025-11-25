Terça, 25 de Novembro de 2025
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Medida Provisória libera R$ 190 milhões para fortalecer agricultura familiar

O governo federal editou uma medida provisória que libera R$ 190 milhões para promover e fortalecer a agricultura familiar. O dinheiro será adminis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/11/2025 às 09h59
Medida Provisória libera R$ 190 milhões para fortalecer agricultura familiar
Os recursos serão administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

O governo federal editou uma medida provisória que libera R$ 190 milhões para promover e fortalecer a agricultura familiar. O dinheiro será administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A MP 1.325/2025 foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (25).

Do total do recurso, R$ 30 milhões serão usados para a promoção e o fortalecimento da comercialização, do abastecimento e do acesso aos mercados para agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. Os outros R$ 160 milhões serão investidos em abastecimento e soberania alimentar e em formação de estoques públicos.

A medida provisória já está em vigor e o dinheiro já pode ser usado. Entretanto, o texto terá de ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional para se tornar lei.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pesquisa revela que maioria das mulheres foi agredida na frente de outras pessoas, inclusive de crianças - Foto: Sejuf/Paraná
Senado Federal Há 15 horas

DataSenado: violência de gênero atinge 3,7 milhões de brasileiras

Marcando os 20 anos do Instituto de Pesquisa DataSenado, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher revela que 3,7 milhões de brasileiras sof...

 Essa lei foi sancionada pelo presidente da República na semana passada - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

Lei que libera créditos para fundos regionais é sancionada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na semana passada — com veto parcial — a Lei 15.264, de 2025 , que destina crédito ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 16 horas

Confúcio Moura relata visita à cidade natal e destaca legado de Hagahús Araújo

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (24), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) relatou a visita que fez à sua cidade natal, Dianópolis, ...

 Aparelhos com a tecnologia conhecida como internet das coisas poderão ter benefícios até o fim de 2030 - Foto: Foto: Boni/Adobe Stock/Produzida com apoio de IA
Senado Federal Há 17 horas

Plenário vota prorrogação de benefício tributário a equipamentos inteligentes

Está na pauta do Plenário de quarta-feira (26) o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 os benefícios tributários para taxas de fiscalizaç...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Damares critica prisão de Bolsonaro e pede foco no Banco Master

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (24), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a prisão preventiva do ex-presidente Ja...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
25° Sensação
2.24 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
31° 15°
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
35° 19°
Últimas notícias
Economia Há 31 minutos

Mudanças no visto de trabalho para Portugal afetam Brasil
Câmara Há 31 minutos

Comissão debate PEC que garante recursos mínimos ao Sistema Único de Assistência Social
Câmara Há 46 minutos

Comissão aprova proposta que reduz tempo para instituição receber título de Patrimônio da Saúde
Direitos Humanos Há 46 minutos

"Cada passo, cada pé, reivindica o direito à vida", diz escritora
Geral Há 46 minutos

Iphan vai deliberar sobre tombamento da sede do DOPS, no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 500,576,57 -1,47%
Ibovespa
155,325,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6885 (24/11/25)
12
39
41
68
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3545 (24/11/25)
01
04
05
06
07
08
11
12
14
17
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias