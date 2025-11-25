Medida Provisória libera R$ 190 milhões para fortalecer agricultura familiar

O governo federal editou uma medida provisória que libera R$ 190 milhões para promover e fortalecer a agricultura familiar. O dinheiro será administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A MP 1.325/2025 foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta terça-feira (25).

Do total do recurso, R$ 30 milhões serão usados para a promoção e o fortalecimento da comercialização, do abastecimento e do acesso aos mercados para agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. Os outros R$ 160 milhões serão investidos em abastecimento e soberania alimentar e em formação de estoques públicos.

A medida provisória já está em vigor e o dinheiro já pode ser usado. Entretanto, o texto terá de ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional para se tornar lei.