Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova lei permite aos conselheiros tutelares requisitar serviços na área de assistência social

A lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/11/2025 às 21h02
Nova lei permite aos conselheiros tutelares requisitar serviços na área de assistência social
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Entrou em vigor a lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para permitir que os conselheiros tutelares requisitem serviços públicos na área de assistência social. A lei substitui, no texto do ECA, a expressão "serviço social" por "assistência social", que tem alcance mais abrangente.

Sancionada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a Lei 15.268/25 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A lei tem origem em projeto (PL 8251/17) da deputada Maria do Rosário (PT-RS) e altera o trecho do ECA que contém as atribuições do conselho tutelar. Segundo a deputada, a atual redação gera prejuízos a crianças e adolescentes caso a lei seja interpretada de forma literal, uma vez que o conselheiro tutelar pode se deparar com a negativa de prestação de importantes serviços.

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2023 e depois pelo Senado em outubro deste ano. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, o projeto teve parecer favorável da relatora, deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP).

Atualmente, os conselheiros tutelares também já podem requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, previdência, trabalho e segurança.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Nova lei permite aos conselhos tutelares requisitarem serviços na área de assistência social

A lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Às vésperas da Marcha das Mulheres Negras, especialistas apontam disparidades no mercado de trabalho

Segundo pesquisa, as mulheres jovens negras recebem até 102% menos que jovens brancas

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova preferência para empresas com certificação ISO em compras públicas

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova regime tributário especial para transporte coletivo alternativo

Projeto segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Relator da PEC da Segurança Pública quer evitar centralização de poderes em conselho nacional

Mendonça Filho vai apresentar novo texto para reequilibrar poderes do Conselho Nacional de Segurança Pública

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
19° Sensação
1.54 km/h Vento
84% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Novo marco do EAD redefine ensino e impulsiona ofertas
Tecnologia Há 1 hora

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado
Tecnologia Há 2 horas

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos
Geral Há 2 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 501,953,47 -1,20%
Ibovespa
155,277,56 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias