Segunda, 24 de Novembro de 2025
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CBF anuncia Calendário do Futebol Feminino para o ano de 2026

Série A1 do Campeonato Brasileiro tem aumento de participantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/11/2025 às 21h02

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (24) o Calendário do Futebol Feminino para o ano de 2026. Um dos destaques é o aumento do número de equipes da Série A1 do Campeonato Brasileiro (passando de 16 para 18 participantes), que será disputado entre 15 de fevereiro e 4 de outubro.

Outra competição que terá aumento de confrontos (indo de 64 para 72 jogos) é a Copa do Brasil, que passará a contar com jogos de ida e volta entre as quartas de final e a decisão da competição. O torneio, que envolverá 66 clubes das 27 unidades federativas do país, será disputado entre 22 de abril e 15 de novembro.

Com a ampliação da Copa do Brasil há uma mudança na Supercopa Feminina, que agora segue o modelo existente no futebol masculino, envolvendo apenas o vencedor da Série A1 do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. O título será definido em partida única, programada para o dia 8 de fevereiro.

Outro anúncio importante foi o apoio inédito às atletas mães e lactantes, que terão a oportunidade de levar filhos em viagens com custos pagos pela CBF, além de investimentos no futebol feminino de base.

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, a reformulação do calendário do futebol feminino é um tema estratégico para fomento e consolidação da modalidade às vésperas da Copa do Mundo que o Brasil sediará em 2027.

“Assim como fizemos no futebol masculino, passamos os últimos meses analisando e estudando oportunidades de melhorar o calendário e o fomento do futebol feminino. Ouvimos especialistas, federações, clubes e jogadoras. E chegamos a um modelo que atende a demandas importantes, colocando o futebol feminino brasileiro onde merece estar. Vamos mexer em toda a estrutura das nossas competições, aumentando o número de clubes e de jogos”, declarou o presidente da CBF, Samir Xaud.

Segundo a CBF, ao todo, as mudanças promovidas representam um investimento de R$ 685 milhões nas competições femininas, com aumento de 41% de datas neste calendário, 84% no número de partidas e 69% de vagas no calendário nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Seleção feminina inicia preparação para amistosos na Europa

Primeiro compromisso do Brasil será diante da Noruega na sexta (28)
Esportes Há 5 horas

Brasil perde para Portugal e fica fora do Mundial Sub-17

Agora seleção disputa medalha de bronze com a Itália

 jcomp/Freepik
Esportes Há 11 horas

Du Rosa & Azul + Kids 2025 reúne centenas de atletas e famílias em Santos

Prova movimentou a manhã de domingo (23) com baterias para adultos e crianças; evento reforçou propósito de inclusão e hábitos saudáveis
Esportes Há 1 dia

Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia

Elas superaram as compatriotas Thâmela e Vic por 2 sets a 0

 Este é o sexto título estadual da equipe tricolor, que encerrou a edição 2025 com uma campanha de nove vitórias, dois empates e uma derrota (Foto: Matheus Pé | FGF)
Bicampeãs Há 1 dia

Grêmio vence o Juventude novamente e fatura o Gauchão Feminino 2025

Partida de volta foi disputada na manhã deste domingo (23/11)

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
19° Sensação
1.54 km/h Vento
84% Umidade
100% (2mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Terça
29° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 15°
Sexta
34° 17°
Sábado
37° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Novo marco do EAD redefine ensino e impulsiona ofertas
Tecnologia Há 1 hora

Cresce a busca por certificações em segurança da informação no mercado
Tecnologia Há 2 horas

Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos
Geral Há 2 horas

Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim
Tecnologia Há 2 horas

Maturidade financeira e contábil eleva previsibilidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,21 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 501,953,47 -1,20%
Ibovespa
155,277,56 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias