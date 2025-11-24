Lei que libera créditos para fundos regionais é sancionada

Essa lei foi sancionada pelo presidente da República na semana passada - Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na semana passada — com veto parcial — a Lei 15.264, de 2025 , que destina crédito suplementar a fundos de desenvolvimento regionais. O valor total dos recursos é de aproximadamente R$ 2,15 bilhões.

Entre os principais beneficiados estão o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (R$ 886,3 milhões), o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (R$ 625,3 milhões) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (cerca de R$ 480,28 milhões).

Também será beneficiado o Fundo Geral de Turismo (Fungetur): R$ 149,57 milhões.

A lei foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (21). Essa norma teve origem no PLN 12/2025 , projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia último dia 30 de outubro .