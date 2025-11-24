Segunda, 24 de Novembro de 2025
Damares critica prisão de Bolsonaro e pede foco no Banco Master

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (24), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a prisão preventiva do ex-presidente Ja...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
24/11/2025 às 17h28
Damares critica prisão de Bolsonaro e pede foco no Banco Master
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (24), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu no último sábado (22). Ela declarou que a medida foi desnecessária e indevida. Damares também pediu que os senadores tenham foco nas investigações sobre o Banco Master.

A senadora informou que um relatório produzido por seu gabinete subsidiou o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Bolsonaro.

A prisão do presidente Bolsonaro foi desnecessária. Aqui no Senado, nesta semana, vamos ter de ter muita serenidade para conduzir outros debates. Temo que essa prisão tenha vindo exatamente para nos desviar do foco de debates muito importantes, um deles sobre o Banco Master. Vamos nos manter no equilíbrio e com sabedoria, e vamos ter cuidado também com as acusações em relação ao Banco Master— afirmou.

Damares defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as operações do Banco Master, que, segundo ela, resultaram em prejuízos a fundos de pensão e investidores. A senadora ressaltou a importância de uma apuração técnica que identifique a origem dos chamados “papéis podres” e os possíveis responsáveis por irregularidades nas negociações.

Queremos entender quem enganou os fundos de pensão no país. Não podemos agora criminalizar os fundos; precisamos entender quem vendeu o conto da sereia para esses fundos, quem levou tanta gente ao erro e à corrupção, quem foi o autor das ideias mirabolantes de criar os papéis podres — declarou ela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
