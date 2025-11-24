Cancelado debate sobre violência contra profissionais da comunicação na Região Amazônica

Foi cancelado debate que seria realizado pelas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (25), sobre a violência contra jornalistas e comunicadores na Amazônia. Ainda não há uma nova data para o encontro.
O debate foi solicitado pelos deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ).
Dados de organizações nacionais e internacionais apontam o Brasil como um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo, especialmente para profissionais que denunciam crimes como desmatamento ilegal, grilagem de terras e mineração clandestina.