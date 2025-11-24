Comissão discute Plano Nacional de Cultura durante evento Expresso 168

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (25), um novo encontro do "Expresso 168" para discutir o Plano Nacional de Cultura e seu processo de construção. O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido da deputada Denise Pessôa (PT-RS) e terá entre os convidados a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Confira a lista completa de debatedores.

O “Expresso 168” é um espaço permanente de diálogo e fiscalização das políticas públicas, na forma de encontros com gestores, produtores e artistas de todas as linguagens para debater a política cultural.