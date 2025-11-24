Segunda, 24 de Novembro de 2025
Du Rosa & Azul + Kids 2025 reúne centenas de atletas e famílias em Santos

Prova movimentou a manhã de domingo (23) com baterias para adultos e crianças; evento reforçou propósito de inclusão e hábitos saudáveis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/11/2025 às 12h23
jcomp/Freepik

O Du Rosa & Azul + Kids 2025 movimentou o Complexo Esportivo e Recreativo Rebouças, em Santos, neste domingo (23), reunindo centenas de atletas, crianças e famílias em uma manhã de incentivo ao esporte e à convivência saudável. Em sua terceira edição, o evento reafirmou o lema “Esporte, Saúde e Família”, consolidando-se como uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo da cidade.

Ao longo da manhã, participantes de diferentes idades ocuparam o percurso montado na Praça Engenheiro José Rebouças, com provas de duathlon, revezamento e as baterias Kids. A estrutura contou com vias públicas sinalizadas, trechos exclusivos para atletas e apoio completo de staff.

A programação teve início às 6h, com largadas distribuídas até as 11h. No duathlon adulto, os competidores enfrentaram 2,4 km de corrida, 9 km de ciclismo — divididos em quatro voltas — e mais 1,2 km de corrida. As categorias contemplaram provas individuais e em revezamento, nos formatos TT/Road e MTB/Similares, oferecendo desafios variados para homens e mulheres.

A participação infantil foi novamente um dos destaques da edição. As crianças de 4 a 6 anos correram 200 m; de 7 a 9 anos, 300 m; e de 10 a 12 anos, 600 m, em três baterias que animaram o público presente. Todas receberam medalhas de participação, reforçando o caráter educativo e motivacional da iniciativa.

De acordo com a organizadora do evento, a triatleta Rosecler Costa, a IronMãe, o evento atingiu o limite previsto: 180 mulheres, 180 homens e 50 crianças. “Criamos o Duathlon Rosa e Azul 2025 + Kids para aproximar as famílias do esporte, com distâncias curtas e acessíveis para todos. Nesta quarta edição, tivemos casa cheia, muita superação e uma energia incrível. O evento se consolida no calendário esportivo de Santos e reforça nosso compromisso em incentivar a participação de atletas de toda a região”, destaca a IronMãe.

Com mais uma edição concluída, o evento segue fortalecendo sua missão de fomentar o esporte, promover a integração familiar e estimular práticas de saúde para todas as idades.

O Du Rosa & Azul + Kids 2025 tem Patrocínio: DP World; Realização: ADECS Santos e Nunes Projetos Incentivados; Apoio: IronMãe, Sub8 Coffee & Ride, Yopp, Movimento ODS Santos, Sanmell Motos, PROMIFAE, e Prefeitura Municipal de Santos.

Serviço - Pódio das principais modalidades:
1ª Bateria TT e Road – Feminino
1º Lugar: Thayna Araujo de Lima – Equipe Pro13First Club
2º Lugar: Marcela Amorim da Costa – Equipe BR Esportes
3º Lugar: Jackeline Pinto da Silva – Avulso

1ª Bateria TT e Road – Masculino
1º Lugar: Rodrigo Faro – Equipe FM Team Eternity
2º Lugar: Kelvin Henrique Lima dos Santos – Equipe Superação
3º Lugar: Luzinaldo Sabino Ferreira Junior – Equipe Superação Guarujá

SANTOSPRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Diretor de Atendimento - Rogério Amador
[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos
[email protected] l (13) 99795-9790

