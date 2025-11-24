Segunda, 24 de Novembro de 2025
Comissão especial pode votar relatório do novo Plano Nacional de Educação nesta terça

Proposta cria metas para a educação brasileira até 2034

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/11/2025 às 11h38
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034 reúne-se nesta terça-feira (25), às 9 horas, no plenário 3, para votar o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues (União-CE).

O novo PNE ( Projeto de Lei 2614/24 ) substituirá o que está atualmente em vigor (2014-2024), que teve sua vigência prorrogada até o fim deste ano.

Investimentos
 A implementação do novo plano vai custar R$ 280 bilhões em investimentos públicos para cumprir as metas listadas até 2035. Desse total, R$ 130 bilhões serão destinados a escolas de ensino fundamental e médio.

Participação popular
 Em entrevista ao programa Me Conta+, transmitido nas redes sociais da Câmara, Rodrigues explicou que o plano foi construído com a participação de especialistas e da sociedade, em audiências e seminários realizados em todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
